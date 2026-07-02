Bir Devir Kapandı: Son Fiat Egea Üretim Bandından İndi!

2015 yılından bu yana yollarda olan Fiat Egea yolun sonuna geldi. 11 yıldan bu yana Türkiye'nin en çok satan araçları arasında her zaman en üst sıralarda yer alan ikonik modelin üretimi sonlandırıldı. 30 Haziran 2026 tarihinde banttan inen son Fiat Egea ile Türk otomotiv tarihinde önemli bir devir de kapanmış oldu.

Fiat Egea Üretimi Bitti Mi?

Fiat Egea; uygun fiyatı ve geniş hacmi ile uzun yıllardır Türkiye'de satış listelerinin zirvesinde yer alıyor. Ailelerin yanı sıra taksi ve filo kullanımlarında da ilk tercih edilen modellerin başında gelen Fiat Egea, Tofaş Bursa Fabrika'sında çalışanların alkışları ile son kez üretim bandından indi.

Tofaş, Fiat Egea'nın son üretim tarihi için daha önce 2025 yılının sonunu işaret etmişti. Ancak araca olan yoğun talep nedeniyle üretim 6 ay kadar daha uzatıldı. Üretimin uzatılmasının ardından bugüne kadar üretimine devam edilen Fiat Egea'nın banttan inen son versiyonu ise tıpkı ilk günkü gibi sedan karoseri oldu.

Fiat Egea'nın Yerini Hangi Model Dolduracak?

Egea'nın üretiminin bitmesi ile Türkiye pazarında büyük bir boşluk oluşacak. İtalyan üreticinin Egea'nın yerini ilk etapta ise geçtiğimiz günlerde sunulan Fiat Grizzly ve Fiat Grizzly Fastback modelleri ile doldurması bekleniyor. C segmentinde yerden yüksek yapısı ile son dönemde artan SUV talebine yönelik tasarlanan modeller Egea'nın yarattığı büyük boşluğu kapatması planlanıyor.

Fiat Egea Yerine Bursa'da Hangi Model Üretilecek?

Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi ile Tofaş Bursa Fabrika'sını da yeni bir dönem bekliyor. Stellantis ve Tofaş tarafından yapılan yeni yatırımlar ile Bursa'da şirketin hafif ticari araçlarının üretimi başlıyor. K0 kodlu hafif ticari araçların üretimine yer verilecek olan fabrikada bundan böyle Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo modelleri banttan inecek.

Tofaş hafif ticari modellerin yanı sıra yakın zamanda Stellantis'in yeni binek otomobillerine de ev sahipliği yapacak. Şirketin ilerleyen dönemde otomotiv grubunun elektrikli ve hibrit araçlarının üretimini devralması bekleniyor. Egea'nın yerine şirketin yeni hibrit ve elektrikli SUV modellerinin Tofaş Fabrikası'nda üretilmesi bekleniyor. Ancak hangi modelin üretileceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Fiat Egea, uzun yıllardır Türkiye'de satılan en önemli modellerin başında yer alıyor. Sunduğu özellikler ve nispeten uygun fiyatı ile Egea Türk halkının vazgeçilmez modellerinden biri oldu. Özellikle dizel motorları ile büyük talep gören otomobil, farklı gövde seçenekleriyle de öne çıkmıştı. Fiat Egea'nın ardından şimdi ise otomobil piyasasını büyük bir soru işareti bekliyor.

Birçok marka Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi ile oluşan boşluğa gözünü dikmiş durumda. Bu konuda Fiat ise Grizzly modelleri ile piyasada kendisine yer bulmaya çalışacak. Yeni modellerin Egea gibi kabul görebilmesi için uygun fiyat ve sorunsuzluğu bir arada sunması gerekiyor. Bakalım Fiat Grizzly bu konuda ne kadar başarılı olacak?