Arc Raiders İçin Ban Dalgası Yolda! Bunu Yapan Herkes Yasaklanacak

Embark Studios, Arc Raiders'ta hile sorununa karşı somut adımlar atmaya başladı. Şirketten gelen son açıklamada süreci nasıl ele aldığı, oyuncuların haksız avantaj elde etmesini sağlayan hatalar ve bunlardan faydalananlara karşı nasıl bir yol izleyeceği açık ve net bir şekilde ortaya konuldu.

Arc Raiders'ta Nasıl Bir Açık Vardı?

Arc Raiders'ta eşya çoğaltma ve sınırsız mermi elde etmeye imkân tanıyan bir açık bulunuyordu. Geliştirici, her iki hata için de acil bir güncelleme yayınladı. Şu anda kullanıma tamamen kapatılmış durumda olan bu hatalardan yararlananları tespit etmek için de oldukça kapsamlı bir süreçten geçti.

Şirket, konu ile ilgili harekete geçilmesi ve açıklamada bulunulmasının neden bu kadar çok zaman aldığına da açıklık getirdi. Embark Studios, bu süre zarfında ellerindeki mevcut veriler ile gelen şikayetleri karşılaştırarak bir doğrulama yapıldığını, oyundaki mevcut hataların kullanımının etkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığını ve bu açıklardan istemeden faydalanan kişileri art niyetli olanlardan ayırdığını ifade etti.

Bilinçli bir şekilde hareket etmek istediğini belirten Embark Studios, böylesine büyük bir olayı Arc Raiders tarihinde ilk kez ele alındığını belirterek aceleci davranmaktan kaçındığına işaret etti. Durumun tam olarak anlaşıldığından emin olunduktan sonraysa ikinci kısma geçmenin zamanının geldiğine karar verildi.

Arc Raiders'ta Hilecilere Hangi Cezalar Verilecek?

Oyunun arkasındaki isim Embark Studios, mevcut hatadan faydalanan kişileri iki gruba ayırdı. Şirket, mevcut hatalardan yararlanarak eşyaları çoğaltan ve sınırsız mermi elde eden, diğer oyunculara karşı haksız avantaja sahip hâle gelen fakat bunu istemeden yapan kişileri uyarmakla sınırlı kalacak.

Asıl ceza, bunu keşfettikten sonra diğer oyunculara huzursuzluk vermek için elinden gelen her şeyi yapmakta kararlı görünen oyunculara verilecek. Adil bir oyun anlayışını yerle bir eden oyuncuların hesabı yasaklanacak. Bu noktadan sonra oyunu oynamaları artık mümkün olmayacak.