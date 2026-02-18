Resident Evil Requiem'in Oynanış Süresi, Sonu ve Dahası Sızdırıldı

Capcom'un popüler hayatta kalma seriesinin yeni oyunu Resident Evil Requiem'in çıkışına çok az bir zaman kalmışken beklenmedik bir sızıntı meydana geldi. Bazı perakendecilerin oyunu erken göndermesi nedeniyle çok sayıda oyuncunun oyunun kutulu versiyonuna kavuştuğu iddia edildi. Oyunu oynamaya başlayan kişiler, ciddi spoilerlar paylaşmaya başladı.

Resident Evil Requiem Sızıntıları Yaşanıyor

Normalde 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi ve herkesin aynı anda oynamaya başlaması gerekiyordu. Oyunun incelemelerinin bile 25 Şubat'tan önce yayınlanmamasını sağlayan bir ambargo uygulanıyordu. İddiaya göre bu kadar titiz yürütülen bir süreç söz konusuyken bir perakendeci, oyunculara fiziksel sürümü erkenden gönderdi. Oyunu alan kişiler ise X (eski adıyla Twitter) ve Reddit gibi sosyal medya platformlarını spoilerlarla dolup taşırdı.

Oyunun PlayStation 5 sürümünün yaklaşık 72,88 GB olduğu söyleniyor ki bu, serinin şimdiye kadarki en yüksek boyuta sahip oyunu olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma gerekirse Resident Evil Village bile yaklaşık 27 GB boyutundaydı. İlk gelen bilgilere göre 15-20 saat oynanış süresi bulunuyor. Bu da oyunu diğer Resident Evil oyunlarından daha uzun bir süreye sahip olduğu anlamına geliyor.

Söylentilere göre oyun, daha geniş bir alan sunuyor. Oyuncular, bu yeni oyunda daha çok keşif odaklı hareket ediyor. Resident Evil 3'te olduğu gibi yönlendirilmiyorsunuz, kendiniz yolunuzu buluyorsunuz ve nasıl hareket edeceğiniz konusunda tüm kontrol size veriliyor. Karakterler hakkında da önemli sızıntılar bulunuyor.

Leon S. Kennedy'nin oyunun sonunda ölebileceği yönünde iddialar bulunuyor. Bir diğer karakter olan Claire Redfield'ın virüsten ölmüş olabileceği ve oyunda yer almayacağı öne sürülüyor. Bunun Resident Evil 2 ve Resident Evil Code Veronica'nın ana karakterini yeniden görmeyi bekleyen oyuncuları ciddi bir hayal kırıklığına uğratması muhtemel.

Resident Evil Requiem'in Konusu Nedir?

Resident Evil Requiem, FBI'da görevli analist Grace Ashcrof'un hikâyesini ele alıyor. Serinin ilk oyunlarında olduğu gibi sınırlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışmamız, bulmacaları çözmemiz ve tüm bunları yaparken bir yandan da zombilerle mücadele etmemiz gereken bir oyun olarak öne çıkıyor. Tek oyunculu moda sahip oyun hem birinci şahıs kamera açısı hem de üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor.

Resident Evil Requiem Hangi Platformlara Gelecek?

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için piyasaya sürülecek. En iyi hayatta kalma oyunları arasına katılması beklenen oyunun PC sürümü, Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.