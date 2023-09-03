Arcane 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen Arcane animasyon dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. MOBA türünün başarılı örneği olan League of Legends oyunundan uyarlanan Arcane'in yeni sezonu ne zaman çıkacak?

Arcane 2. Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Arcane'in yeni sezonu ile oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Video V Vision konferansında popüler animasyon dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre yeni sezon 2024 yılının kış aylarında yayımlanacak.

Apparently in 2024 Tencent Video V Vision Conference is confirmed that Arcane Season 2 will be released in Winter 2024 pic.twitter.com/tZvSUVNOzb — Jumaralo Hex (@JumaraloHexCore) September 1, 2023

Arcane Seslendirme Kadrosu

Hailee Steinfeld (Vi)

Kevin Alejandro (Jayce)

Jason Spisak (Silco)

Remy Hii (Marcus)

Harry Lloyd (Viktor)

JB Blanc (Vander)

Toks Olagundoye (Mel Medarda)

Katie Leung (Caitlyn)

Ella Purnell (Jinx)

Mick Wingert (Heimerdinger)

Popüler animasyon dizisinde Vi karakterini Hailee Steinfeld, Jinx karakterini Ella Purnell, Caitlyn karakterini Katie Leung, Viktor karakterini ise Harry Lloyd seslendiriyor.

Arcane Konusu

İlk olarak 2021 yılında yayımlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arcane, Jinx ve Vi isimli karakterlerin hikâyesini konu alıyor. İlk sezonu 9 bölümden oluşan animasyon dizisini Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Netflix'in en popüler animasyon dizilerinden biri olan Arcane hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu animasyon dizisi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın