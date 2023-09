Arcane 2. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen Arcane animasyon dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu. MOBA türünün başarılı örneği olan League of Legends oyunundan uyarlanan Arcane'in yeni sezonu ne zaman çıkacak?

IMDb puanı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Arcane'in yeni sezonu ile oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Video V Vision konferansında popüler animasyon dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre yeni sezon 2024 yılının kış aylarında yayımlanacak.

Apparently in 2024 Tencent Video V Vision Conference is confirmed that Arcane Season 2 will be released in Winter 2024 pic.twitter.com/tZvSUVNOzb