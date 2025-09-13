Aşırı Gerçekçi Savaş Oyunu Sudan Ucuz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Şimdiye kadarki en gerçekçi savaş oyunlarından biri olan Arma 3, %90 indirimle birlikte neredeyse sudan ucuz hâle geldi. Geliştirici Bohemia Interactive'in Steam'de çok olumlu yorumlara sahip oyunu, indirimle beraber bu zamana kadarki en düşük fiyat etiketlerinden birine sahip oldu.

Arma 3, Steam'deki En Ucuz Oyunlardan Biri Oldu

Arma 3'ün fiyatı, Steam'de 14.99 dolardan (620 TL) 1.49 dolara (61 TL) düştü. Kısa bir süreliğine geçerli olan kampanya kapsamında Arma 3'ün yanı sıra Deluxe, Ground ve Ultimate sürümlerinin de fiyatlarında inanılmaz bir düşüş gerçekleşti.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Arma 3'ün Deluxe sürümü, 37.99 dolardan (1571 TL) 7.59 dolara (314 TL) düştü. Ground sürümü ise şu anda 59.99 dolar (2481 TL) yerine sadece 17.99 dolar (744 TL).

Oyunun Ultimate sürümünün fiyatı ise 75.06 dolardan (3105 TL) 21.91 dolara (906 TL) geriledi. Creator paketinin fiyatı 32.50 dolar (1344 TL), Veteran paketinin ise 55.40 dolar (2291 TL) olarak güncellendi.

Güncel fiyatlar kısaca şu şekilde:

Arma 3: 14.99 (61 TL)

14.99 (61 TL) Arma 3 Deluxe Edition: 7.59 dolar (314 TL)

7.59 dolar (314 TL) Arma 3 Ground Edition: 17.99 dolar (744 TL)

17.99 dolar (744 TL) Arma 3 Ultimate Edition: 21.91 dolar (906 TL)

21.91 dolar (906 TL) Arma 3 Creator Pack: 32.50 dolar (1344 TL)

32.50 dolar (1344 TL) Arma 3 Veteran's Pack: 55.40 dolar (2291 TL)

İndirim, 25 Eylül'e kadar devam edecek. O zamana kadar Arma 3'ü daha uygun bri fiyata satın alma fırsatından yararlanabilirsiniz.

Arma 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilgisayarınızın Arma 3'ü çalıştırması için aşağıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayan bir donanıma ihtiyacınız var:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: 4 çekirdekli Intel işlemci / 4 çekirdekli AMD işlemci

4 çekirdekli Intel işlemci / 4 çekirdekli AMD işlemci Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 / Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 / Intel HD Graphics 4000 DirectX: 10

10 Kullanılabilir Depolama Alanı: 50 GB

Arma 3 Nasıl Bir Oyun?

2013 yılında piyasaya sürülen Arma 3, son derece gerçekçi bir savaş atmosferi sunan bir oyun. Büyük bir harita sunan oyunun çevre detayları oldukça gerçekçi hissettiriyor. Çeşitli teçhizatlarla hava, kara ve denizden ilerlemek mümkün. Birçok savaş oyunun aksine bu oyunda silahınızı alıp düşmandan düşmana koşmuyorsunuz, strateji odaklı ilerliyorsunuz.

Oyunun çok oyunculu desteği sayesinde diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyorsunuz. Bir manga oluşturup düşmanlarınıza karşı büyük bir mücadele verebiliyorsunuz. Ayrıca oyunda çok çeşitli modlar mevcut ve bunlar sayesinde oldukça keyifli zaman geçirebiliyorsunuz.