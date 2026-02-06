Termal Kameralı Telefon Tanıtıldı! Tank Gibi Sağlam

Ulefone, dayanıklılığı ile ön plana çıkan yeni telefonu Armor 27T Plus'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni telefon özellikle zorlu ortamlarda çalışan ya da sık sık kamp yapan kişilere hitap edecek özelliklerle birlikte geliyor. Yüksek batarya kapasitesine sahip olan bu model, düşme ve darbelere karşı askeri standartlarda dayanıklılığa sahip.

Ultrafone Armor 27T Plus Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel Ağırlık: 440 gram

440 gram RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB dahili hafıza ve microSD desteği

256 GB dahili hafıza ve microSD desteği İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Grafik İşlemci (GPU): Arm Mali-G57 MC2

Arm Mali-G57 MC2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 64 MP gece görüş kamerası

50 MP ana kamera ve 64 MP gece görüş kamerası Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 10.600 mAh

10.600 mAh Hızlı Şarj: 33W kablolu, 30W kablosuz şarj desteği

33W kablolu, 30W kablosuz şarj desteği Dayanıklılık: 2 metre düşme direnci, IP68 ve IP69K toz ve suya dayanıklılık sertifikaları

440 gram ağırlığa sahip olan Ultrafone Armor 27T Plus, 4G destekli Helio G99 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Birlikte tanıtıldığı Armor 27T Pro Plus'ta ise MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip olan cihaz, toz ve suyun yanı sıra yaklaşık 2 metre yükseklikten düşme gibi olumsuz durumlara karşı da dayanıklılık sunuyor. Cihaz, 12 GB RAM ile birlikte geliyor ancak sanal RAM özelliği sayesinde bunu artırmak mümkün. Depolama tarafında da 256 GB seçeneği mevcut ancak bu da microSD desteği sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Çift SIM kart kullanılırken dahi microSD ile depolama alanını artırmaya imkân tanıyan bu telefon, 10.600 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 33W kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Cihazın en dikkat çekici yanını ise kamera sistemi oluşturuyor.

Cihazda çok düşük sıcaklık farklarını algılayabilen termal kamera bulunuyor. Arka tarafta 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde ise karanlık ortamlarda dahi çekim yapmayı mümkün kılan gece görüş kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.