12 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 10.600 mAh Batarya ve Dahası

Ulefone, yeni akıllı telefonu Armor 27T Pro Plus'ı tanıttı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi ve sağlam yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan yeni telefon, termal kamera sayesinde insan gözünün göremeyeceği her şeyi görmeye olanak tanıyor.

Ulefone Armor 27T Pro Plus Özellikleri

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

12 GB Depolama: 256 GB dahili hafıza ve microSD desteği

Arm Mali-G57 MC2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 64 MP gece görüş kamerası

10.600 mAh Hızlı Şarj: 33W kablolu, 30W kablosuz şarj desteği

Armor 27T Plus, özel termal kamera ile birlikte geliyor. Bu kamera, insan gözünün göremediği nesneleri ısıdan hareketle bulmanıza olanak tanıyor. Sadece ısı haritası sunmakla da sınırlı kalmıyor. MSX teknolojisi sayesinde normal kameradan alınan detaylar ile termal görüntüyü birleştirerek nesne kenarlarını daha belirgin kılıyor. Ayrıca VividIR teknolojisi sayesinde görüntünün daha net hâle gelmesini sağlıyor.

Cihaz, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. 440 gram ağırlığına sahip olan cihaz, IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 1080 x 2460 piksel çözünürlük sunuyor. Kullanıcıların karşısına 12 GB RAM ve 256 GB seçenekleri ile çıkan telefon, microSD desteği de sunuyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Arm Mali-G57 MC2 GPU içeriyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet Cortex-A76 ve altı adet Cortex-A55 olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Geçtiğimiz ay tanıtılan Ulefone RugKing Pad Pro'da ise Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Cihaz, 10.600 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. 33W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyen telefon, özellikle kamp ve benzeri faaliyetlerde uzun pil ömrü ile büyük fayda sağlıyor.