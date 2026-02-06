OPPO'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO Find X9 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find X9 Ultra yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi, çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve çift 200 MP kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9 Ultra Yeni Bir Sertifika Aldı

PMA110 model numarasına sahip olan OPPO Find X9 Ultra, SRRC sertifikası aldı. Bu sertifika, Çin'de radyo frekansı kullanan cihazların standartlara uygun olduğunu ve güvenli şekilde kullanılabileceğini gösteren bir onay belgesidir. Söz konusu sertifikaya göre telefon Çin'de satışa sunulacak. Global sürümün gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP ve 50 MP

200 MP ve 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

OPPO'nun yeni amiral gemisi, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor X70, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.