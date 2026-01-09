Tank Gibi Sağlam Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Ulefone, RugKing Pad Pro isimli bütçe dostu bir tablet tanıttı. Tanıtımla birlikte tabletin teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok dayanıklı olan RugKing Pad Pro, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Ulefone RugKing Pad Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,68 inç

8,68 inç Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1340 piksel

800 x 1340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3

Corning Gorilla Glass 3 İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 16 MP

16 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 7.100 mAh

7.100 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ağırlık: 540 gram

540 gram Boyut: 222 x 131,5 x 12,35 mm

222 x 131,5 x 12,35 mm Dayanıklılık Sertifikaları: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

8,68 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ulefone RugKing Pad Pro, 800 x 1340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 222 x 131,5 x 12,35 mm boyutlarında ve 540 gram ağırlığında olan tablet, Bluetooth 5.2 ve NFC teknolojilerini destekliyor. Cihaz, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. RugKing Pad Pro'da ayrıca IP68 ve IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Cihazda ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.

Ulefone RugKing Pad Pro gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ulefone Armor 30 Pro'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300X işlemcisi tercih edilmişti.

Tabletin arka yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Cihaz 1080p, 720p ve 480p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Tablet ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğini de içeriyor.

Ulefone RugKing Pad Pro Fiyatı

Çok dayanıklı bir tablet olan Ulefone RugKing Pad Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için yaklaşık 250 dolar (10.785 TL) fiyat etiketi belirlendi. USB Type-C portuna ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan tablet siyah, sarı ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.