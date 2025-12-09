Bakanlık Devreye Girdi! Erişim Engeli Getirilen Site Açıldı

Alanında uzman kişiler ile tadilat, özel ders, nakliye, tamirat gibi pek çok konuda hizmete ihtiyacı olanları bir araya getiren Armut.com platformu için dün erişim engeli getirilmişti. Bunun üzerine kullanıcılarına bütçelerine göre en uygun hizmetleri bulma fırsatı veren web sitesine erişilememeye başlanmıştı. Sağlık Bakanlığının talebiyle erişim engeli kaldırıldı.

Armut.com'un Erişim Engeli Kalktı

Armut.com web sitesi, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla 8 Aralık 2025 tarihinde erişime engellenmişti. Bu engelleme kararının ardından yapılan itiraz sonrasında Sağlık Bakanlığının talebi ile Armut.com'n erişim engeli kaldırıldı.

Platformun arkasındaki ekip, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu erişim engelinin neden uygulandığına da yer verildi: "Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik."

Aktarılan bilgilere göre şirketin avukatları, konu ile ilgili itirazlarını bu sabah en hızlı şekilde ilgili mahkemeye sundu. Bu itirazların sonucunda ise mahkemenin verdiği erişim engeli kararı, 09.12.2025 tarihli ek kararla birlikte kaldırıldı ve armut.com web sitesi tekrar erişime açıldı.