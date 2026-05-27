Vizesiz Gidebileceğiniz Arnavutluk’ta PlayStation 5 Fiyatları Ne Kadar?

Türkiye'de teknolojik ürünlerin fiyatlarının artması nedeniyle bazı kullanıcılar satın alımlarında yurt dışını tercih ediyor. Peki 2026 itibariyla vizesiz gidebileceğini ve 90 güne kadar kalabileceğiniz Arnavutluk'ta PlayStation 5 fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Arnavutluk PlayStation 5 Fiyatları - 2026

Arnavutluk'ta Türkiye'deki kadar olmasa da çok sayıda teknoloji mağazası bulunuyor. Buradan dilediğiniz ürünü kolaylıkla satın alabilme imkanınız var. Dil bariyeri gibi konularda da endişelenmenize gerek yok. Zira bu gibi mağazalarda çalışanların büyük bir çoğunluğu İngilizce konuşuyor diyebiliriz. Fakat maalesef bu ülkede diğer yerlerdeki gibi vergi iadesi gibi bir sistem mevcut değil. Yani ülkeden çıkarken size vergi iadesi vermiyorlar.

Bu içeriğimizde Arnavutluk'un en büyük teknoloji mağazalarından Neptun'daki fiyatları baz alıyoruz. Fiyatların başka mağazalarda değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Ülkedeki PlayStation 5 fiyatlarına baktığımızda ise biraz şaşırabileceğinizi söyleyebiliriz. Zira söz konusu teknoloji mağazasında 825 GB depolamalı PlayStation 5 Slim 59.990 LEK (33.639 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu modeli Türkiye'de çeşitli e-ticaret platformlarında 30.870 TL bandına bulabiliyorsunuz.

Buna ek olarak 2 TB depolamalı PlayStation 5 Pro ise 89.990 LEK (50.460 TL) seviyesinde bir fiyata sahip. Benzer şekilde bu versiyonu ülkemizde 49.569 TL civarında bir fiyat üzerinden satın alabilme imkanınız var. İşte Arnavutluk PlayStation 5 Fiyatları;

Konsol ismi Fiyatı PS5 PlayStation 5 Slim Digital Edition + FC 26 825GB 59.990 LEKE (33.639 TRY) PS5 PlayStation 5 Slim Digital Edition + Fortnite 825GB 59.990 LEKE (33.639 TRY) PS5 PlayStation 5 Slim Digital Edition 825GB 59.990 LEKE (33.639 TRY) PS5 PlayStation 5 Slim Standard Edition 1TB 64.990 LEKE (36.442 TRY) PS5 PlayStation 5 Slim Disc Fortnite 1TB 64.990 LEKE (36.442 TRY) PlayStation 5 Pro 2TB 89.990 LEKE (50.461 TRY)

Arnavutluk'tan PlayStation 5 Satın Alınır mı?

Kısa cevap verecek olursak hayır diyebiliriz. Eğer Arnavutluk’a gezi amacıyla geliyor ve gelmişken bir şeyler de alayım diyorsanız durum farklı olabilir. Ancak sırf konsol satın almak için bu ülkeye gelmek çok mantıklı değil. Çünkü konsol fiyatları en azından şu an için Türkiye’den daha pahalı. Tabii farklı mağazalarda fiyatlar değişebilir. Ancak Arnavutluk’un en büyük mağazalarından birindeki fiyatlar genel olarak böyle.

Editörün Yorumu

2018 yılından bu yana Arnavutluk'ta yaşayan birisi olarak bu fiyatlar beni çok fazla şaşırtmadı. Zira ülkede akıllı telefonlar dışında diğer teknolojik ürünlerin fiyatları Türkiye'yle aynı seviyede hatta daha pahalı diyebilirim. Bu nedenle halihazırda buraya geldiyseniz ve bir şeyler alayım diyorsanız PlayStation 5 alabilirsiniz. Ancak buraya direkt olarak konsol almak için gelmek mantıklı değil.