Apple, iOS 26.6 ile iPhone’lardaki Sessiz Sorunu Çözüyor!

Apple’ın merakla beklenen iOS 26.6 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarının yıllardır fark etmediği bir detay yeniden gündeme geldi. İddialara göre şirket, çoğu kullanıcının muhtemelen hiç karşılaşmayacağı engellenen numara limiti için yeni bir uyarı sistemi hazırlıyor. İşte ayrıntılar...

iOS 26.6'daki Engellenen Numara Güncellemesi Nedir?

Apple’ın iOS 26.6 beta sürümünde ortaya çıkan yeni kodlar, iPhone kullanıcılarının engellenen numara limitine ulaştığında artık bir uyarıyla karşılaşacağını gösterdi. "Engellenen Kişi Sınırına Ulaşıldı" başlıklı bu bildirim kullanıcıların yeni numaraları engelleyebilmek için mevcut engellenmiş kişilerden bazılarını kaldırması gerektiğini belirtiyor.

Aslında Apple’ın bu güncelleme ile amacı, kullanıcıya engelleme işleminin başarısız olduğunu göstermek. Zira bugüne kadar kullanıcılar limite ulaştığında herhangi bir hata mesajı almıyor, engelleme işlemi ise tamamlanmıyordu. Peki iPhone'da engellenebilecek maksimum numara sayısı kaç?

iPhone’da Engellenen Numara Limiti Kaç?

Aslına bakacak olursak Apple’ın iPhone’larda kaç numarayı engellemeye izin verdiği resmî olarak bilinmiyor. Ancak kullanıcı geri bildirimlerine göre bu sınırın yaklaşık 20 bin numara olduğu düşünülüyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ise 8 bin kişiyi engelledikten sonra yeni numara engelleyemediklerini söylüyor. Bu da engellenen numara limitinin her kullanıcıda aynı olmadığını işaret ediyor. Limit iOS sürümüne veya cihazın depolama alanına göre değişiyor olabilir.

iOS 26.6 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Apple, iOS 26.6 güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü kısa süre önce yayınladı. Şirketin birkaç gün içinde herkese açık beta sürecini başlatması bekleniyor. Kararlı sürüm içinse henüz resmî bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

Sık sık spam aramalar alan biri olarak şimdiye kadar yüzlerce numarayı engellemişimdir. Hatta bunun spam çağrıları bir miktar azalttığını söyleyebilirim ama tamamen bitmiş değiller. Bu yüzden iOS 26.6 ile gelen yeni hata mesajı sistemi bana oldukça mantıklı geliyor. Çünkü daha önce limite ulaşıldığı için bir numara engellenemediğinde bunun neden kaynaklandığını anlamak mümkün değildi.