ASELSAN, Türkiye'nin En Değerli Şirketi Olmayı Başardı

Savunma teknolojileri alanında dünyanın sayılı şirketlerinden ASELSAN, piyasaya değerinde Garanti Bankası'nı geçerek 'Türkiye'nin en büyük halka açık şirketi' ünvanına sahip oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın savunma sanayi ve yüksek teknolojideki öncü şirketlerinden ASELSAN, bu sabah piyasa değeri bakımından 44,8 milyar TL'lik değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

Ürettiği yüksek teknolojili cihazları dünyanın dört bir yanına ihraç eden milli gururumuz ASELSAN, bu başarısını taçlandırdı ve yıl başından bu yana yüzde 245 değer kazanarak zirveyi gördü.

Günün ilk yarısını yüzde 5,08 artışla 44.24 liradan kapatan şirketin piyasa değeri de 44.2 milyar lirayı aştı. Böylece askeri ve sivil yazılım devi, 44 milyar lira piyasa değeri olan Garanti Bankası'nı geride bırakarak liderliğe oturdu. Piyasa değeri açısından Garanti Bankası'nı 43 milyar lira ile Koç Holding ve 39.4 milyar lira ile Akbank izledi.

ASELSAN net karını üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir buçuk kat artırarak 389.1 milyon liraya yükseltti. Şirket ekim sonunda açıkladığı mali tablolarında, satış gelirlerini Temmuz-Eylül döneminde neredeyse iki kat artarak 2.1 milyar liraya çıkardığını bildirmişti.

Toplam satışların yüzde 86'sını oluşturan yurtiçi satışlar yılın dokuz aylık dönemine bakıldığında yüzde 61 artarak 2.9 milyar lira, yurtdışı satışlar yüzde 54 artışla 0.5 milyar lira oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin yüzde 84,58'i TSKGV'ye aittir, yüzde 15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görüyor.