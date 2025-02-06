Assassin's Creed Shadows Türkiye Fiyatı Ne Kadar? Ön Siparişler Açıldı
Ubisoft, popüler serinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows için ön siparişleri açtı. Peki Türkiye'de kaç TL'den satın alabileceğiz?
Assassin's Creed hayranlarının yeni eğlencesi olacak Assassin's Creed Shadows oyunu için ön sipariş dönemi başladı.
20 Mart 2025 tarihinde dünya genelinde çıkış yapacak oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Windows PC platformlarında oynanabilir olacak. Üstelik Apple Silicon destekli Mac kullananlar da yeni oyuna erişebilecek. Peki Assassin's Creed Shadows kaç para? Türkiye'de ne kadar?
Assasin's Creed Shadows Türkiye Fiyatı
Oyun; Standart, Deluxe ve Koleksiyon sürümü olarak üçe ayrılıyor ve her birinin fiyatı özelliklerine göre değişiyor. Sürüme göre fiyatları (Türk Lirası dahil) şu şekilde:
|Sürüm
|Konsol Fiyatı (Euro/TL)
|PC & Mac Fiyatı (Euro/TL)
|Standart Sürüm
|€79,99 / 3000₺ (yaklaşık)
|€69,99 / 2600₺
|Dijital Deluxe
|€99,99 / 1.225₺ (yaklaşık)
|€89,99 / 3350₺
|Koleksiyon Sürümü
|€239,99 / 9000₺ (yaklaşık)
|€229,99 / 8500₺
Oyunu ön sipariş sürecinde edinenlere özel içerikler de sunulacak. Örneğin oyunun lansmanında "Thrown to the Dogs" adlı bonus göreve ve 2025 sonunda çıkması beklenen "Claws of Awaji" genişlemesi (DLC paketi), ön sipariş vermiş oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.
Assasin's Creed Shadows Sistem Gereksinimleri
Ubisoft'un yeni oyunu; 8 ayrı donanıma hizmet edecek şekilde ayrıldı. Üst düzey donanıma sahip oyuncular Extended & Extreme gibi seçeneklerle akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirken, oyunu oynamak için sahip olunması gereken minimum donanım Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB gibi kartlarla başlıyor.
İşte tüm detaylarıyla sistem gereksinimleri:
|Performans Seviyesi
|Çözünürlük / FPS
|Görsel Ayarlar
|Önerilen CPU
|Önerilen GPU
|Minimum
|1080P, 30 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Düşük
|Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600
|Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB / Intel Arc A580 8GB (REBAR ON)
|Tavsiye
|1080P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Yüksek
|Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x
|Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)
|Enthusiast
|1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Yüksek
|Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x
|Nvidia GeForce RTX 2070 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)
|Extreme
|4K, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Yüksek
|Intel Core i7 12700k / AMD Ryzen 7 5800x3D
|Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB / AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
|Standard
|1080P, 30 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Yüksek
|Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600
|Nvidia GeForce RTX 2070 8GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON)
|Tavsiye Edilen(1440P)
|1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Yüksek
|Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x
|Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB / AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
|Extended (Enthusiast)
|1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Ultra
|Intel Core i7 13700k / AMD Ryzen 7 7800x3D
|Nvidia GeForce RTX 4080 16GB
|Extreme (4K Ultra)
|4K, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling)
|Ultra
|Intel Core i7 13700k / AMD Ryzen 7 7800x3D
|Nvidia GeForce RTX 4090 24GB
Sizin oyun deneyiminiz nasıl olacak? Oyunu ön siparişle satın alacak kişilerden mi olacaksınız yoksa çıkış tarihine kadar beklemeyi mi tercih edeceksiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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