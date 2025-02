Assassin's Creed Shadows Türkiye Fiyatı Ne Kadar? Ön Siparişler Açıldı

Assassin's Creed hayranlarının yeni eğlencesi olacak Assassin's Creed Shadows oyunu için ön sipariş dönemi başladı.

20 Mart 2025 tarihinde dünya genelinde çıkış yapacak oyun PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Windows PC platformlarında oynanabilir olacak. Üstelik Apple Silicon destekli Mac kullananlar da yeni oyuna erişebilecek. Peki Assassin's Creed Shadows kaç para? Türkiye'de ne kadar?

Assassin's Creed Shadows: Dev Oyun, Dev Sistem Gereksinimleri OYUN Ubisoft, merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimlerini nihayet paylaştı. Oyun Mart 2025'te çıkacak.

Assasin's Creed Shadows Türkiye Fiyatı

Oyun; Standart, Deluxe ve Koleksiyon sürümü olarak üçe ayrılıyor ve her birinin fiyatı özelliklerine göre değişiyor. Sürüme göre fiyatları (Türk Lirası dahil) şu şekilde:

Sürüm Konsol Fiyatı (Euro/TL) PC & Mac Fiyatı (Euro/TL) Standart Sürüm €79,99 / 3000₺ (yaklaşık) €69,99 / 2600₺ Dijital Deluxe €99,99 / 1.225₺ (yaklaşık) €89,99 / 3350₺ Koleksiyon Sürümü €239,99 / 9000₺ (yaklaşık) €229,99 / 8500₺

Oyunu ön sipariş sürecinde edinenlere özel içerikler de sunulacak. Örneğin oyunun lansmanında "Thrown to the Dogs" adlı bonus göreve ve 2025 sonunda çıkması beklenen "Claws of Awaji" genişlemesi (DLC paketi), ön sipariş vermiş oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Assasin's Creed Shadows Sistem Gereksinimleri

Ubisoft'un yeni oyunu; 8 ayrı donanıma hizmet edecek şekilde ayrıldı. Üst düzey donanıma sahip oyuncular Extended & Extreme gibi seçeneklerle akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirken, oyunu oynamak için sahip olunması gereken minimum donanım Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB gibi kartlarla başlıyor.

İşte tüm detaylarıyla sistem gereksinimleri:

Performans Seviyesi Çözünürlük / FPS Görsel Ayarlar Önerilen CPU Önerilen GPU Minimum 1080P, 30 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Düşük Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600 Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX 5700 8GB / Intel Arc A580 8GB (REBAR ON) Tavsiye 1080P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Yüksek Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON) Enthusiast 1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Yüksek Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x Nvidia GeForce RTX 2070 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON) Extreme 4K, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Yüksek Intel Core i7 12700k / AMD Ryzen 7 5800x3D Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB / AMD Radeon RX 7900 XT 20GB Standard 1080P, 30 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Yüksek Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600 Nvidia GeForce RTX 2070 8GB / Intel Arc B580 12GB (REBAR ON) Tavsiye Edilen(1440P) 1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Yüksek Intel Core i5 11600k / AMD Ryzen 5 5600x Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB / AMD Radeon RX 7800 XT 16GB Extended (Enthusiast) 1440P, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Ultra Intel Core i7 13700k / AMD Ryzen 7 7800x3D Nvidia GeForce RTX 4080 16GB Extreme (4K Ultra) 4K, 60 FPS (dinamik çözünürlük, upscaling) Ultra Intel Core i7 13700k / AMD Ryzen 7 7800x3D Nvidia GeForce RTX 4090 24GB

Sizin oyun deneyiminiz nasıl olacak? Oyunu ön siparişle satın alacak kişilerden mi olacaksınız yoksa çıkış tarihine kadar beklemeyi mi tercih edeceksiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.