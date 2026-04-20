144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 7000 mAh Bataryası Var

OnePlus, Nord CE 6 Lite isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Nord CE 6 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahip OnePlus Nord CE 6 Lite, 7 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Nord CE 4 Lite, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın 244 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kurla 10 bin 948 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 22 bin TL olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 4 Lite'ta 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2100 nit maksimum pralaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 2100 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yani dışarıda telefonu kullanmak için ek çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6 Lite'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör yer alacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme ve selfie çekmek gibi işlemler için 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 4 Lite'ta 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera mevcut.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 7400 Apex işlemcisi bulunacak. Apex sürümü, Dimensity 7400'ün özel olarak optimize edilmiş sürümüdür. Bu sürüm ilk Nord CE 6 Lite'ta kullanılacak. Fikir vermesi açısından Dimesnity 7400, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Apex sürümü, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hız sunuyor. Dimensity 7400 daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT modellerinde de tercih edilmişti. Nord CE 5'te Dimensity 8350 Apex, Nord CE 4 Lite'ta ise Snapdragon 695 bulunuyor. Bu işlemciler de donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Editörün Yorumu

Öncelikle OnePlus Nord CE 6 Lite'ın tasarımını çok beğendim. Bence iki renk seçeneği de çok şık görünüyor. Bu arada tasarımın yanı sıra telefonun özellikleri de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını belirteyim.