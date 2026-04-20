Huawei, AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıttı! EKG Özelliği ve Dahası

Huawei'in uzun zamandır konuşulan akıllı saati Watch Fit 5 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni cihaz, özellikle gelişmiş sağlık takibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Spor amaçlı kullanım için önemli seçeneklerden biri hâline gelmesi beklenen cihaz ayrıca ideal pil ömrü ve yüksek parlaklık değerine sahip AMOLED ekran sunuyor.

Ekran Boyutu: 1.92 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

Ağırlık: Yaklaşık 30,4 gram (kayış hariç)

Pil Ömrü: Yoğun olmayan kullanımda 10 güne kadar, günlük kullanımda 7 gün

Sağlık Özellikleri: Kandaki oksijen seviyesi, stres seviyesi ve EKG

Dayanıklılık: IP6X (Toz koruması) ve 40 metreye kadar suya dayanıklılık

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Watch Fit 5 Pro, 1,92 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük, 328 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran oldukça geniş bir alan sunuyor. Bu da tek bakışta daha fazla detay görmemizi sağlıyor. AMOLED ekran sayesindeyse gerçek siyahlar elde edebiliyoruz ve görüntüler daha canlı görünüyor.

Piksel yoğunluğu, ekrandaki küçük simge ve benzerlerine bakarken gözlerinizin yorulmasının önüne geçecektir. Öte yandan yüksek parlaklık değeri de güneşin altında net bir görüş sağlayacak, elinizle gölge yapmanıza gerek bırakmayacaktır. Böylece kullanımı deneyimi de bu tür istenmeyen olumsuz koşullardan etkilenmeyecektir.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni akıllı saat, yoğun olmayan kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Günlük kullanımda ise 7 güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. AOD yani her zaman açık ekran özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda 4 gün pil ömrü elde edilebiliyor. Bir önceki model olan Huawei Watch Fit 4 Pro'da da aynı özellikleri gördüğümüz için batarya tarafında çok büyük değişiklik olmadığını söyleyebiliriz.

Huawei Watch Fit 5 Pro Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su direncine sahip. Bu cihazla el yıkama, yağmur atıştırırken yürüme ve benzeri durumlarda endişelenmenize gerek yok ancak yüksek basınçlı suya karşı dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirde beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir. Öte yandan cihazın IP6X sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Bu, cihazın toza karşı da dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, kandaki oksijen seviyesi ve stres seviyesi ölçümü gibi özelliklerin yanı sıra EKG özelliği de içeriyor. Bu özellik sayesinde kalp ritmi bozukluğu yakalanabiliyor, düzensiz kalp ritmi durumunda yaşanabilecek olumsuzluklara (pıhtı atması vb.) karşı önlem almak mümkün hâle geliyor. Tabii, bunların teşhisten ziyade destek amaçlı kullanılması gerektiğine ayrıca parantez açmak gerekiyor.

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Fit 5 Pro için 2.099 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 822 TL'ye denk geliyor. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte fiyatı 16-17 bin TL'yi bulabilir ancak markanın yerel fiyatlandırma yapma ihtimalini de göz ardı etmemek gerek. Bu durumda daha uygun fiyata sahip olacaktır.

Huawei Watch Fit 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Fit 4 Pro şu an siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni modelin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki henüz konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadı. Yani planlar değişiklik gösterebilir.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Fit 5 Pro'nun günlük kullanım için ideal özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Elbette ki sağlık tarafında sunduğu önemli özellikleri de es geçmemek gerekiyor. EKG özelliği sayesinde önemli rahatsızlıklara karşı erken harekete geçme imkânı sağladığı için özellikle hastalar tarafından ideal bir model olabilir.