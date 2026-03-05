Assassin's Creed Black Flag Remake Geliyor: Ubisoft'tan Teyit Geldi

Ubisoft'tan Assassin's Creed Black Flag Resynced için sonunda güçlü bir işaret geldi. Fransız yayıncı, oyuncuların beklediği ilk adımı attı. Bu da Nisan ayındaki olası duyuru için umutları yeşertti diyebiliriz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Sonunda Teleffuz Edildi

Assassin's Creed Black Flag Remake, pek çok iddia, sızıntı ve söylenti ile karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz yılın The Game Awards şovu öncesinde de Assassin's Creed Black Flag Resynced adıyla derecelendirilmesinin ardından, resmi duyurunun yakın olduğu düşünülmüştü. Şimdilik elle tutulur bir şey görememiş olsak da Ubisoft'tan en sonunda teyit geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Assassin's Creed'in yönetiminde yaşanan değişiklik ile markanın yeni İçerik Başkanı olan Jean Guesdon, resmi sayfa üzerinden genel bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda, Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın geliştirilme aşamasında olduğu teyit edildi. Bununla birlikte, 'küçük teleskopunuzla ufka bakmaya devam edin' şeklinde bir söylemde de bulunulmuş.

Şimdilik pek bir şey söylenmemiş olsa da, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Nisan ayında yeniden yapım Assassin's Creed IV: Black Flag oyununun resmen duyurulması bekleniyor. Elbette geçtiğimiz aylarda Ubisoft'ta yaşanan devasa çaptaki yeniden yapılanmanın bir etkisi olarak ertelenmemiş ise.

Diğer Assassin's Creed Oyunlarında Durum Ne Alemde?

Söz konusu paylaşımda ayrıca diğer bazı Assassin's Creed oyunlarına da değinilmiş. Mesela Çin menşeli Tencent ile ortaklaşa geliştirilen Assassin's Creed Jade isimli mobil oyun ile çok oyunculu deneyim sunacak Assassin's Creed Invictus için de geliştirilme aşamaları devam ediyormuş. Bu noktada, çok oyunculu oyunun söylentilerdeki gibi olmadığından bahsedilmiş.

Bir diğer büyük bütçeli proje olan Assassin's Creed Hexe için de bekleyişimiz bir hayli uzun olacak gibi görünüyor. Guesdon, vizyonlarının iddialı olduğunu ve bunun için acele etmediklerini ifade etmiş. Oyuncuların ilgisinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ve daha fazla bilgi paylaşmak için doğru zamanın gelmesini bekliyorlarmış.