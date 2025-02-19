Assassin's Creed Shadows Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ubisoft'un efsane serisi Assassin's Creed'in Shadows oyunu için tarih resmi olarak belirlendi. Şirket bu oyun konusunda oldukça iddialı ve her yorumu kendinden emin bir şekilde yapıyor. Geliştirme süreciyle ilgili konuşan kaynaklar, oyunun büyük ölçüde tamamlandığını ve çok majör bir aksaklık çıkmadığı takdirde herhangi bir gecikme olmayacağını savunuyor.

Halihazırda Ubisoft üzerinde bir ambargo var. Şirket inceleme altında ama bu ambargo 18 Mart 2025'te sona erecek. Yani oyunun çıkması için hiçbir engel yok. Peki Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkıyor? İşte detaylar:

Assassin's Creed Shadows Çıkış Tarihi

Ubisoft'un son finansal verileri ve Shadows'un ön sipariş rakamları, daha önce çıkan Assassin's Creed Odyssey ile aynı seviyeye ulaşmış durumda. Oyunun daha ilk ayında 3.5 milyon kopya satabileceği tahmin ediliyor.

Çıkış tarihi ise ufukta: 20 Mart 2025.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, oyunun önizlemelerinin oldukça olumlu geçtiğini ve özellikle çift karakter dinamiğinin oyuncular tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

Önceki Oyunlar Kadar Başarılı Olacak Mı?

Ubisoft'un daha önce beklentilerin altında kalan Star Wars Outlaws oyunuyla kıyaslandığında, Shadows'un ön sipariş rakamları epey yukarıda.

Ubisoft'un bu oyunda oldukça iddialı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Öte yandan 8 milyon oyuncuya ulaşan Valhalla'nın başarısını yakalayıp yakalayamacağı da bir başka konu.

Şirket şu sıralar PR çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Assassin's Creed Shadows büyük bir lansmana hazırlanıyor. Geliştirme sürecinin tamamlanmak üzere olması ve ön sipariş rakamlarının yüksek seyretmesi gibi detaylara baktığımızda oyunun yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz ama şirketin beklediği başarıya ulaşıp ulaşmayacağını 20 Mart'ta öğreneceğiz.

Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Assassin's Creed Shadows için fiyat tablosu şöyle:

Sürüm Konsol Fiyatı (Euro/TL) PC & Mac Fiyatı (Euro/TL) Standart Sürüm €79,99 / 3000₺ (yaklaşık) €69,99 / 2600₺ Dijital Deluxe €99,99 / 1.225₺ (yaklaşık) €89,99 / 3350₺ Koleksiyon Sürümü €239,99 / 9000₺ (yaklaşık) €229,99 / 8500₺

Oyun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: