Dudak Uçuklattı! Yeni Assassin's Creed Oyunu İçin Ayrılan Bütçe Açıklandı

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft, Mart 2025’te piyasaya sürdüğü Assassin’s Creed serisinin yeni üyesi Shadows ile kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Oyunculardan gelen yoğun ve olumlu geri bildirimler de bunu açıkça gösteriyor. Elbette bu başarı, arkasında uzun ve maliyetli bir çalışma sürecini barındırıyor.

Son olarak Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, oyunun maliyetini açıkladı. Paylaşılan rakam, oyun dünyasında dikkat çekti. İşte Assassin’s Creed Shadows’un dudak uçuklatan maliyeti…

Assassin's Creed Shadows Maliyeti Belli Oldu

Guillemot’ın paylaştığı bilgilere göre Assassin’s Creed Shadows için 115 milyon dolardan fazla bir bütçe harcandı. Bu rakam kulağa oldukça yüksek gelse de günümüzün GTA 6, Red Dead Redemption 2, Horizon: Forbidden West ve The Last of Us Part 2 gibi dev AAA oyunlarının bütçeleriyle kıyaslandığında çok da abartılı sayılmaz.

Oyunun net maliyetini açıklamaktan kaçınan Guillemot, yalnızca Assassin’s Creed Shadows’un geliştirilmesi için değil, aynı zamanda oyunun geliştirilmesinde kullanılan oyun motoruna da ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2 için 300 milyon dolardan fazla bütçe ayırmıştı. The Last of Us Part 2 ve Horizon: Forbidden West'in de 200 milyon doların üzerinde bütçeye sahip olduğu biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Assassin's Creed Shadows oyununu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.