Sevilen Assassin’s Creed Oyunu Switch 2'ye Geliyor: İşte Tarih!

Aylardır kulislerde konuşulan ve oyuncuların sabırsızlıkla beklediği bir haber nihayet resmileşti. Ubisoft, efsanevi serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Shadows'un Nintendo Switch 2'ye geleceğini doğruladı. Rekorlar kıran oyun çok yakında yeni konsola geliyor. Detaylar haberde.

Assassin’s Creed Shadows Switch 2'ye Ne Zaman Gelecek?

Nintendo Switch 2 sahiplerini heyecanlandıran bu gelişme, Ubisoft'un kısa bir süre önce YouTube'da yayınladığı sonbahar yol haritası güncellemesiyle duyuruldu. Şirket, oyunun çıkış tarihinin yanı sıra yıl sonuna kadar Shadows'a eklenecek yeni özellikleri de takipçileriyle paylaştı.

Yapılan duyuruya göre, Assassin’s Creed Shadows 2 Aralık 2025 tarihinde Switch 2 sahipleriyle buluşacak. Bu tarihe kadar oyuna yönelik yayınlanan tüm güncellemeler konsol versiyonunda da geçerli olacak. Öte yandan oyunun ücretli ek paketi Claws of Awaji DLC ne yazık ki ilk etapta Switch 2 sürümüne dahil edilmeyecek. Kullanıcıların bu pakete 2026'dan sonra erişmesi bekleniyor.

Oyunu daha önce farklı bir platformda deneyimleyenler için önemli bir ayrıntı daha var. Ubisoft, Switch 2 kullanıcılarına çapraz ilerleme (cross-progression) desteği sunacak. Bu sayede Switch 2'ye geçiş yapsanız bile Ubisoft Connect aracılığıyla oyuna kaldığınız yerden kolayca devam edebileceksiniz.

Güncelleme ile Gelecek Yenilikler

Ubisoft'un Switch 2 duyurusuyla birlikte oyuna dahil edeceği güncelleme önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Oyunseverleri en çok sevindirecek gelişme Gelişmiş Parkur özelliği olacak. Bu özellik sayesinde oyundaki hareket sistemleri eskisinden daha akıcı ve keyifli bir deneyim sunacak.

Öte yandan şirket, bu özelliği aktifleştirmeseniz bile mevcut parkur sisteminde kritik iyileştirmeler yapıldığı belirtiyor. Ayrıca, oyuncuların keşfedeceği yeni ücretsiz hikaye görevleri ve Animus'a özel farklı görevler de bu güncellemeyle oyuna ekleneceği de doğrulandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.