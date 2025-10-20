Çok Gerçekçi Yarış Oyunu Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı [Video]

Yayıncılığını 505 Games'in üstlendiği Assetto Corsa Rally duyuruldu. Çok gerçekçi oynanış mekanikleri, kaliteli grafikleri ve etkişleyci atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplayacak oyunun çıkış tarihi ve detayları da açıklandı. Ayrıca Assetto Corsa serisinin yeni oyunu için bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Assetto Corsa Rally Çıkış Tarihi

En iyi yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Assetto Corsa Rally, 13 Kasım 2025 tarihinde PC için erken erişime açılacak. Oyuncular, belirtilen tarihten itibaren Steam üzerinden oyunu satın alıp erken erişimi deneyimleyebilecek. Merakla beklenmeye başlanan oyunun ön siparilerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Supernova ve KUNOS Simulazioni tarafından gelişitirilen oyunun erken erişiminde 10 lisanslı otomobil, 4 adet gerçek ralli etabı, çevrim dışı ve çevrim içi oyun modları bulunacak. Etaplar arasında Alsace Rallisi (Munster), Alsace Rallisi (Saverne), Galler Rallisi (Hafren Güney) ve Galler Rallisi (Hafren Kuzey) yer alacak.

Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen oyun, Assetto Corsa'nın sevilen fizik motoru bulunacak. Böylece gerçekçi bir yarış deneyimi yaşanacak. Çok başarılı şekilde tasarlanmış pist ve araba modellemelerine sahip oyunda hava koşulları, yol durumu ve araç ayarları yarışta büyük önem taşıyacak.

Assetto Corsa Rally için bir tanıtım videosu da paylaşıldı. Assetto Corsa Official'ın YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman, oynanış mekaniği, pist tasarımı, araba modellemeleri ve atmosfer dahil pek çok önemli detaya yakından göz atma fırsatı elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca oyunun şu anda Steam'de istek listesine eklenebildğini de belirtelim.

Assetto Corsa Rally Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit İşlemci: Intel Core i7-10700K / Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-10700K / Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 8 GB / AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB

NVIDIA GeForce RTX 2080 8 GB / AMD Radeon RX 6650 XT 8 GB DirectX: Sürüm 12

Assetto Corsa Rally 'nin yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.