Oyun Dünyası Şaşkın: GTA Gibi Oyunlara Ek Vergi Geliyor!

Oyun dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir Kuzey Amerika ülkesi, şiddet içerikli oyunlara özel vergi getirmeye hazırlanıyor. Bu kararla birlikte ülkedeki oyuncular bu tür oyunlara daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. Eğer yasa onaylanırsa bu durum oyun dünyası için ilk olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

Meksika, Şiddet İçerikli Oyunlara Ek Vergi Uygulamaya Hazırlanıyor

Günümüzde oyun dünyasının en bilinen yapımlarının büyük bölümü şiddet odaklı içeriklerle öne çıkıyor. GTA, Mortal Kombat, Tekken, Call of Duty ve Mafia gibi popüler serilerin hem oynanışlarıyla hem de sahip oldukları sahnelerle özellikle küçük yaş grupları üzerinde olumsuz etki yaratabileceği düşünülüyor. Görünen o ki Meksika, bu tartışmayı farklı bir boyuta taşıyarak bu konuda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Meksika hükümeti, şiddet içerdiği düşünülen oyunlara özel vergi getirmeye bir adım daha yaklaştı. Öyle ki Temsilciler Meclisi, bu tür oyunlara yüzde 8 ek vergi içeren mali paketi onayladı. Yeni düzenlemeye göre vergi, Meksika Video Oyunu İçerik Sınıflandırma Sistemi’nde “C” ve “D” kategorisine giren yapımları kapsayacak. Bu sistemde “C” etiketi 18 yaş ve üzerine uygun içerikleri, “D” etiketi ise yalnızca yetişkinlere yönelik, aşırı şiddet veya rahatsız edici unsurlar barındıran oyunları ifade ediyor.

Hem fiziksel hem dijital tüm oyunlara uygulanacak bu ek vergi, ücretsiz olarak oynanabilen oyunlarda ise oyun içi satın alımlar ve mikro ödemelere yanstılacak.

Ek vergi henüz yasalaşmadı. Meksika Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor. Eğer onaylanırsa Meksikalı oyuncuların, popüler oyun serileri için daha fazla para ödemesi gerekecek.

Meksika, Bir İlk Olacak

Eğer bu vergi yasalaşırsa, Meksika bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Zira daha önce benzer girişimler olsa da hiçbiri kalıcı hale gelmedi. Örneğin ABD’nin bazı eyaletlerinde “günah vergisi” adıyla şiddet içerikli oyunlara ek vergi getirilmek istendi ancak ya başvuru aşamasında reddedildi ya da sona gelindiğinde onaylanmadı.

Almanya, Çin ve Avustralya gibi ülkeler ise vergi koymak yerine bu oyunlara doğrudan kısıtlama veya yasaklama getirmeyi tercih etti. Fakat bu uygulamalar kısa sürdü.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.