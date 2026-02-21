Yakıtı Kokluyorlar: Hibrit Opel Corsa ve Mokka Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Artan yakıt fiyatları Türkiye pazarındaki dengeleri tamamen değiştiriken Opel yeni hibrit versiyonlarını da pazara sunmaya başladı. Yeni Clio gibi B segmentindeki rakiplerin artışıyla birlikte Opel 48V hibrit mimariye sahip yeni Mokka ve Corsa modellerini satışa sundu. Peki hibrit versiyonlar Mokka ve Corsa modellerine ne kazandırdı? İşte yeni hibrit Opel Corsa ve Mokka teknik özellikleri, fiyat listesi...

Hibrit Opel Corsa ve Mokka Türkiye’de Satışta!

Türkiye’de artan yakıt fiyatları otomobil tercihlerinde belirleyici olmaya devam ederken Opel’den dikkat çeken bir hamle geldi. Markanın B hatchback temsilcisi Opel Corsa ve B SUV segmentindeki modeli Opel Mokka artık 48V hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de satışta. Yeni Corsa Hybrid’in başlangıç fiyatı 1 milyon 833 bin TL olurken Mokka Hybrid’in başlangıç fiyatı ise 2 milyon 523 bin TL olarak açıklandı.

Corsa Hybrid ve Mokka Hybrid modellerinde 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 48V lityum-iyon batarya ve entegre elektrik motoru ile destekleniyor. 1.2 Hybrid 145 versiyonunda içten yanmalı motor 136 HP güç üretirken 21 HP’lik elektrik motoru destek sağlıyor ve sistem toplamda 145 HP’ye ulaşıyor. Daha erişilebilir 1.2 Hybrid 110 versiyonunda ise sistem gücü 110 HP olarak sunuluyor.

Opel tarafından paylaşılan verilere göre 48V hibrit sistem geleneksel benzinli versiyonlara kıyasla 100 km’de 0,8 litreye varan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Özellikle şehir içi kullanımda start-stop geçişlerinin daha yumuşak olması ve elektrik destekli kalkış, hem konforu hem de verimliliği artırıyor. Yeni hibrit motorlar, Opel’in e-DCT6 çift kavramalı otomatik şanzımanı ile kombine ediliyor. Bu şanzıman hibrit sistemle tam entegre çalışarak sarsıntısız vites geçişleri ve optimize edilmiş enerji yönetimi sunuyor.

Bu noktada her iki otomobilde pazarda oldukça avantajlı durumda. Zira yeni Clio 6, 1 milyon 800 bin TL fiyat listesi ile satışa çıkarken sadece 1.2 Tce motor seçeneği sunuyor. Ancak rakibi Corsa artık hibrit bir üniteyle pazarda ve neredeyse aynı fiyata tüketicilere hibrit mimariyi sunuyor. Mokka ise fiyat aralığı olarak hibrit Leon ve Golf gibi segmentinin lideri otomobiller ile aynı fiyat etiketine SUV deneyimi sunuyor. Bu noktada tüketici tercihleri oldukça önemli.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...