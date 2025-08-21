ASUS Dünyanın İlk 720Hz OLED Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Eğer rekabetçi oyunlardan keyif alıyorsanız ve "en iyisini kullanmalıyım" diyorsanız ASUS'un tam da size göre bir ürünü var. Şirket, katıldığı Gamescom 2025'te ROG Swift OLED PG27AQWP-W isimli monitörünü tanıttı. Bu monitörü rakiplerine kıyasla özel yapan şey ise 720Hz'i bulan ekran tazeleme hızı oldu. Ancak bu yenileme hızı oyuncuların hayallerini süslese de sadece 720p'de çalışıyor olması potansiyel kullanıcıları biraz üzdü.

ASUS, Dünyanın İlk 720Hz OLED Monitörünü Tanıttı

ASUS'un tanıttığı ROG Swift OLED PG27AQWP-W, 26.5 inç büyutunda ve OLED teknolojisini kullanıyor. Bu onu halihazırda pahalı bir cihaz yaparken monitör, standart OLED panellerden farklı olarak Tandem OLED teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ekran yanması ve hayale ekran olarak bilinen sorunların yaşanma ihtimalini azalrtırken, daha yüksek parlaklık ve daha iyi renkler gibi avantajları beraberinde getiriyor.

Tandem OLED teknolojisi her ne kadar yeni olmasa da maliyeti nedeniyle pek de popüler değil. Huawei MatePad Pro 12.2 gibi birkaç tablet ve birkaç ASUS monitörde görmek mümkün. ASUS'un ROG Swift OLED PG27AQWP-W modeli ise yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın ilk 720Hz OLED monitörü. Ancak çözünürlük meselesi biraz karışık.

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W'nin çözünürlüğü 2560x1440 yani 2K. Ancak 2K'da 720Hz deneyimlemek pek de mümkün değil. Kullanıcılar, detaylı görseller için 1440p çözünürlükte 540Hz hızı tercih edebilir veya rekabetçi oyunlarda maksimum tepki süresi için 720p'ye düşerek 720Hz hıza çıkabilir.

Her ne kadar 720Hz için günümüz standartlarında kabul edilemez olan bir seviyeye düşmek gerekse de ROG Swift OLED PG27AQWP-W bir e-sporcu için ideal bir ürün olabilir. Kalanlarımız için 1440p'de 540Hz de oldukça yeterli.

ASUS şimdilik bu monitörün fiyatı ya da çıkış tarihini açıklamadı. Ancak tandem OLED gibi teknolojileri düşününce premium bir fiyatlandırma beklemek yanlış olmaz.