Teknoloji Devinden Beklenmedik Hamle: Telefon Üretmeyi Bırakacak mı?

Son dönemde teknoloji dünyasında esen yapay zeka rüzgarı dev şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Öyle ki sektördeki pek çok şirketin artık yatırımlarını yeni yapay zeka teknolojilerine ayırdığını görüyoruz. Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS da yakında bu kervana katılacak gibi görünüyor.

Gelen son bilgilere göre şirket akıllı telefon pazarındaki agresif büyüme stratejisini sonlandırmak üzere. Firma bunun yerine rotasını yapay zeka ve robotik alanlarına odaklanacak. İşte şirket yöneticilerinden gelen açıklamalar!

ASUS Akıllı Telefon Üretimini Azaltacak mı?

Geçtiğimiz günlerde bir şirket toplantısında önemli açıklamalarda bulunan ASUS Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, markanın önümüzdeki dönemde akıllı telefon sektöründeki ürün gamını genişletmeyeceğini duyurdu.

Söz konusu açıklama şirketin akıllı telefon pazarından tamamen çekildiği anlamına geliyor. Shih'in demeçlerine göre ASUS artık mevcut telefon modellerine ek olarak yeni seriler geliştirmeyecek veya üçe katlanabilir telefonlar gibi yeni kategorilerde boy göstermeyecek.

Öte yandan şirket halihazırda satışa sunduğu mevcut akıllı telefonlarını talep olduğu sürece üretmeye devam edecek. Bununla birlikte Shih satış sonrası hizmetler ile kullanıcı desteğinin de kesintisiz devam edeceğini ve mevcut cihaz sahiplerinin bu süreçte asla mağdur edilmeyeceğini de belirtiyor.

Şirket Bundan Sonra Ne Yapacak?

İddialara göre akıllı telefon tarafında frene basan ASUS yakın gelecekte odağının büyük bir kısmını yapay zeka teknolojilerine verecek. Şirket önümüzdeki dönemde fiziksel yapay zeka olarak tanımladığı donanım ürünlerine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Teknoloji devi yeni stratejisi kapsamında akıllı makineler, robotik sistemler ve insan müdahalesine en az ihtiyaç duyan uç bilişim cihazlarına odaklanacak. Zira şirket yöneticileri tüketici elektroniği sektörü yerine yapay zeka ve gelişmiş donanım ürünleri ile daha fazla büyüme elde edileceğine inanıyor.

Kısacası ASUS cephesinde akıllı telefonlar artık birincil büyüme aracı olarak görülmüyor. Teknoloji devi, bu alanda pazar ayını artırmak yerine enerjisini ve kaynaklarını yapay zeka ve robotik teknolojilerine harcayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.