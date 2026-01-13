ASUS Yeni Mini PC'lerini Tanıttı: Boyutları Küçük, Özellikleri Büyük!

Teknoloji dünyasının kalbinin attığı Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarı sayısız yeni ürüne ev sahipliği yaptı. Fuarda sahne alan donanım devi ASUS, ultra kompakt boyutlara sahip yeni nesil mini PC serisini resmi olarak tanıttı.

Şirketin tanıttığı yeni mini bilgisayarlar kompakt boyutlarının yanı sıra sahip oldukları üst düzey donanımları ve gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle de dikkat çekiyor. İşte yeni modellerin öne çıkan özellikleri!

ASUS Yeni Mini PC Modellerinin Özellikleri

ASUS NUC 16 Pro Mini PC

Şirketin özellikle kurumsal işletmeler, yazılımcılar ve içerik üreticileri için tasarladığı NUC 16 Pro performans tarafında oldukça iddialı geliyor. Cihazın kalbinde Intel Core Ultra X9 Serisi 3 işlemci yer alıyor. Söz konusu işlemciye Intel Arc B390 GPU birimi eşlik ediyor.

NUC 16 Pro önceki nesillere kıyasla neredeyse iki kat artışla 180 TOPS düzeyinde bir yapay zeka işlem gücü sunuyor. Bu da makine öğrenimi ve ağır analiz gerektiren işlerde büyük kolaylık sağlıyor. Cihaz ayrıca, LPDDR5x bellek desteğiyle yüzde 20 daha hızlı performans sunarken, enerji tüketimini de yüzde 50 oranında düşürüyor.

Askeri standartlarda gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinden geçen bilgisayar 0.7 litre gibi oldukça küçük bir hacme sahip olmasına rağmen ısınmayı en aza indiren akıllı bir çift fanlı soğutma sistemini bünyesinde bulunduruyor.

ASUS ExpertCenter PN55 Mini PC

ASUS'un bir diğer dikkat çeken modeli ise Copilot+ PC sertifikasına sahip olan ExpertCenter PN55 oldu. Yeni model gücünü AMD Ryzen AI 400 serisi işlemcilerden ve Radeon 800M grafik biriminden alıyor. Cihazda yer alan NPU, 55 TOPS işlem gücü sağlayarak günlük yapay zeka görevlerini hızlandırıyor.

Özellikle ofis kullanımı için tasarlanan bu modelde yapay zeka asistanına hızlı erişim sağlayan özel bir Copilot tuşu da bulunuyor. Bağlantı tarafında da oldukça cömert davranan ASUS, cihazda WiFi 7, Bluetooth 5.4 ve çift 2.5G LAN portuna yer veriyor. Ayrıca dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde sesli komutlarla cihazı yönetmenin mümkün olduğunu belirtelim.

ROG GR70 Gaming Mini PC

Oyun tutkunlarını da unutmayan ASUS, ROG ailesinin en yeni üyesi GR70 ile konsol boyutlarında masaüstü performansı vadediyor. Yeni cihaz bir ROG mini PC'de ilk kez kullanılan AMD Ryzen 9 serisi işlemciyle geliyor ve 3D V-Cache teknolojisini barındırıyor.

Grafik tarafında ise oyuncuları NVIDIA RTX 5070 ve 5060 Laptop GPU seçenekleri karşılıyor. Mevcut model sahip olduğu güçlü donanımlarıyla en yeni oyunlarda bile yüksek kare hızları ve gerçekçi görseller sunmayı hedefliyor.

Küçük kasalarda yaşanan ısınma sorununu çözmek için gelişmiş bir üçlü fan sistemi kullanan ROG GR70, yoğun oyun seanslarında bile sessiz ve serin çalışmayı vadediyor. Cihazda ayrıca gecikmesiz online oyun deneyimi için WiFi 7 desteği standart olarak sunuluyor.

ASUS Ascent GX10

Listenin en sıra dışı üyesi ise şüphesiz ASUS Ascent GX10. Söz konusu model standart bir bilgisayardan ziyade masaüstü formunda bir yapay zeka süper bilgisayarı olarak tanımlanıyor. NVIDIA GB10 Grace Blackwell çipiyle güçlendirilen cihaz 128 GB birleşik bellek kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle büyük üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi için tasarlanan Ascent GX10, geliştiricilere yerel ağ üzerinden güvenli ve yüksek performanslı bir yapay zeka çalışma ortamı sunuyor.

Peki siz ASUS'un bu yeni minik canavarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.