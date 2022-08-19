Bu Modele Dikkat: ASUS Anakartlarını Geri Topluyor

2021 yılında piyasaya sürülen ASUS Z690 anakartlar, ilk çıktığı dönemde Intel'in 12. nesil işlemcileriyle en uyumlu çalışan anakartlar arasında gösteriliyordu. Fakat anakartları satın alan kullanıcılar, kısa sürede sorunlarla karşılaşmaya başladı.

ASUS, geçtiğimiz aralık ayından itibaren Z690 model anakartlara değişim hizmeti sunmaya başlamıştı. Fakat parça değişimlerine rağmen devam eden sorunlar, Amerika Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun dikkatini çekti. Anakartları inceleyen komisyon, Z690 modelinin yangın tehlikesi barındırdığını belirtti.

Geri Toplama İşlem Halen Devam Ediyor

Komisyonun yayınladığı rapora göre anakart üzerinde bulunan bir kondansatör; kısa devreye, aşırı ısınmaya ve erinmeye yol açabilecek potansiyele sahip. Komisyona göre alev alma tehlikesine karşın yanlış bir şekilde konumlandırılmış bu parçalar büyük bir yangının fitilini ateşleyebilir.

ASUS, komisyonun Z690 model anakartlar hakkında yayınladığı rapor sonrasında hemen geri toplama işlemlerine başladı. Ülkemizde de 7600 TL civarında satılan anakartların üretim tarihi eğer 2021 Aralık ayından önceyse satın almamanız öneriliyor. ASUS, şu an anakartı bozulan veya değiştirmek isteyen her kullanıcının ürününü koşulsuz ve şartsız bir şekilde geri alıyor. Amerika Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, bahsi geçen modele sahip anakartların kullanımının derhal bırakılması gerektiğini belirtiyor.

Eğer kendi anakartınızın böyle bir soruna sahip olup olmadığını merak ediyorsanız ASUS'un web sitesine giderek anakartınızın seri numarasıyla arama yapabilirsiniz. ASUS, 2021'de üretilen 90MB18E-MVAAY0 parça numarasına ve MA, MB veya MC ile başlayan seri numarasına sahip anakartların yangın tehlikesi barındırdığını belirtiyor. Firma, eğer hatalı bir anakartınız varsa ücretsiz olarak değişim sağlayacağının garantisini veriyor.