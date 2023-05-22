ASUS, GeForce RTX 4060 ve 4060 Ti Ekran Kartlarını Duyurdu

ASUS, NVIDIA GeForce RTX 4060 ve 4060 Ti ekran kartlarını ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual serilerine ekledi. Yeni kartlar orta seviye oyunculara en son NVIDIA mimarisini ve DLSS 3 kare oluşturma gibi en gelişmiş teknolojileri sunuyor.

RTX 4060 Ti ekran kartları 8 GB VRAM ile geliyor ve ASUS ilerleyen bir tarihte ROG Stix, TUF Gaming, Dual ve Dual White RTX 4060 Ti ekran kartlarının 16 GB VRAM ile donatılan sürümlerini de piyasaya sürecek. Yüksek miktarda bellek, oyunculara en gelişmiş oyunlarda son teknoloji grafiklere, yüksek çözünürlüklü dokulara ve üst seviye görsel efektlere erişme imkânı veriyor.

ROG Strix GeForce RTX 4060, TUF Gaming GeForce RTX 4060, ASUS Dual GeForce RTX 4060 ve ASUS Dual White GeForce RTX 4060 modelleri de ilerleyen tarihlerde piyasaya sürülecek. ASUS bu ekran kartlarıyla ilgili ayrıntıları yakında duyuracak. Oyuncular bu kartlar hakkında bilgi edinmek ve satın almak için çok fazla beklemek zorunda kalmayacaklar.

Benzersiz Performanslaıyla RTX 4060 ve 4060 Ti Modelleri Geliyor

GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 grafik işlemcileri, ışın izleme ve DLSS 3 gibi özellikler açıkken 1080p çözünürlükte 100 FPS gibi inanılmaz bir performansı orta seviye oyunculara ve içerik üreticilerine sunuyor. GeForce RTX 4060 ürün ailesi NVIDIA Ada Lovelace mimarisindeki tüm yeni özellikleri barındırıyor.

Kullanıcıların performansı, özellikleri ve iddialı stili rakipsiz bir dengeyle birleştiren ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti modelini tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Bu ekran kartı 3,1 yuva yer kaplayan ince bir yapıya ve 311,4 mm uzunluğa sahip. Böylece kart birçok farklı bilgisayar kasasına uyum sağlayabiliyor. Güç tüketimi de uygun seviyede olan bu kart yalnızca bir adet 8 pimli güç bağlantısıyla çalışıyor.

TUF Gaming GeForce RTX 4060 Ti modeli ise, sade tasarımı, temel özellikleri ve sağlam performansı ile oyuncular için güvenilir bir seçim olabilir. Bu kart da ROG Strix modeliyle aynı grafik işlemciye sahip olmasına rağmen biraz daha kalın bir soğutma bloğu ve farklı kasalarla uyumlu 300 mm uzunluk ile geliyor