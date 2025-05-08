Microsoft'un Xbox El Konsolu Demişler Ama Bu Bildiğiniz Asus Rog 2 Ally

FCC tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre Project Keenan adı verilen Xbox etiketli bir PC oyun el konsoluna dair detaylar sızdırıldı. Microsoft, taşınabilir bir Xbox cihazı üretme yolunda adım adım ilerliyorsa da beklediğimiz cihaz muhtemelen bu değil. Peki neden? Çünkü bu cihaz birebir Asus ROG Ally 2'ye benziyor. Yani dışı Asus, içi belki Xbox.

Sızan görüntülere göre cihazın iki versiyonu var: Beyaz renkli ve alıştığımız Asus tasarımına sahip olanı büyük ihtimalle ROG Ally 2. Diğeriyse siyah renkte, üzerinde Xbox logosu olan bir menü tuşuna sahip.

Xbox Arayüzünde Windows Gibi Mi Olacak?

Microsoft'un bu cihazla asıl hedefi Xbox deneyimini bir PC el konsoluna taşımak. Daha önceki kaynakların da yazdığı gibi, Project Keenan aslında Windows işletim sistemi üzerinde çalışan ama Xbox'a benzeyen bir kullanıcı arayüzünü barındıracak. Cihazı elimize aldığımız zaman görünüşte bir PC olsa da, menülerde Xbox Dashboard benzeri bir deneyim yaşayacağız.

Microsoft'un bu projede Asus'la ortak çalıştığı, hatta cihazın donanımsal olarak Ally 2 ile neredeyse aynı olduğu düşünülüyor. Ergonomi açısından da bazı küçük güncellemeler göze çarpıyor. Yeni modelin kulpları biraz daha yuvarlatılmış — ki bu da önceki versiyonun kutu gibi tasarımına göre daha konforlu olabilir.

Trump Vergileri Sıkıntı Olabilir

Tüm bu gelişmeler kulağa heyecan verici geliyorsa da ortada can sıkıcı bir detay da var... ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı ağır gümrük tarifeleri. Çin'e yönelik devam eden ticaret savaşları da cabası.

ABD'de Xbox Series X'in fiyatı geçtiğimiz günlerde, tam da bu sebepten ötürü 100 dolar artmıştı. Aynı durum Asus ROG Ally 2 veya bu Xbox'lı versiyon için de geçerli olursa cihazlar daha piyasaya çıkmadıkları halde ağır darbe alacak. Oyuncular merakla Haziran ayında gerçekleşecek olan Xbox sunumunu bekliyor. Şimdilik elimizde sadece logoyu değiştirmiş gibi görünen bir Asus cihaz var.