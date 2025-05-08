2025'in Akıllı Telefonlarında Büyük Bataryası Olan Kazanacak

Akıllı telefonun günlük ihtiyaçlarımızı karşılaması, bunu yaparken performanstan ödün vermemenizi sağlayacak güçlü donanımlarla kapsanmış olmaları elbette ki mühim ancak telefonun şarjı bitip kapandığında tüm bu özellikler önemini yitiriyor.

Bu seneden başlayarak; geleceğin telefonlarında bu sorunu ortadan kaldırmak için silikon-karbon batarya teknolojisi öne çıkıyor.

Artık şarjı biten akıllı telefon için gün içinde priz aramak, güç tasarrufu moduna geçmek ya da ekran parlaklığını kısmak zorunda kalmak yavaş yavaş tarih oluyor. 2025 yılıyla birlikte akıllı telefonlarda "büyük batarya" dönemi ciddi anlamda başlamış durumda. Üstelik bu değişim sadece dayanıklı telefonlarla sınırlı değil, katlanabilir cihazlara kadar yayılmış durumda.

10.000 mAh Bataryalar Yaygınlaşıyor

Haftanın en çok konuşulan modeli Realme'nin 10.000 mAh kapasiteli konsept telefonu oldu. 8.5 mm kalınlıktaki bu telefon yalnızca 212 gram ağırlığında ve silikon-anot batarya teknolojisi sayesinde bu kadar yüksek kapasiteye rağmen ince kalabiliyor. Üstelik 100W hızlı şarj desteği ve batarya şişmesini önleyen özel soğutma sistemleriyle donatılmış.

Realme'nin "Mini Diamond" adlı anakart mimarisi sayesinde cihaz, şu anda Android dünyasındaki en dar anakartını barındırıyor. Bu anakart sadece sadece 23.4 mm inceliğinde. Kısacası bu telefon sadece dev bir batarya değil, aynı zamanda ciddi bir mühendislik başarısı.

Apple ve Samsung Gibi Şirketler Temkinli Yaklaşıyor

Büyük üreticilerden Apple ve Samsung ise şimdilik bu yeni teknolojiyi bekle-gör taktiğiyle izliyor. Yazılım optimizasyonu ve kendi çipleriyle enerji tasarrufu sağlasalar da donanım tarafında batarya kapasitesi hâlâ muhafazakar kalıyor.

Oysa ki yeni nesil silikon-karbon anotlar, klasik lityum-iyon bataryalara göre çok daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi ısı kontrolü sağlıyor. Böylece hem daha hızlı şarj oluyor hem de daha uzun süre dayanıyor. Bu teknoloji sayesinde üreticiler artık telefonlara 6.500 mAh hatta 7.500 mAh gibi kapasiteyi sığdırabiliyor.

Xiaomi bu noktada farkını ortaya koymuş bir şirket. Örneğin yeni Redmi Turbo 4 Pro modeli tam 7.550 mAh kapasiteyle geldi. Infinix, iQOO, Oppo, Vivo ve Realme gibi üreticiler de orta ve üst seviye telefonlarında bu teknolojiyi hızla benimsiyor. Diğer şirketlerin de bu teknolojiyi benimsemesi an meselesi gibi görünüyor.

5G, Yüksek Hz Ekranlar Bir Zorunluluk

5G, yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, AI destekli uygulamalar, mobil oyunlar, video düzenleme gibi işlemler derken, telefonların enerji ihtiyacı hiç olmadığı kadar arttı. Büyük bataryalar artık sadece bir artı özellik değil, temel ihtiyaç haline geldi.

O sebeple 2025'in telefonlarında "tasarım mı batarya mı" ikilemi sona erecek. Telefonlarda hem şıklık, hem incelik, hem de batarya bakımından uzun ömürlü olmaları bekleniyor. Şarj aletini yanınızda taşımadığımız günler yakında.