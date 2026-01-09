24 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! 7.000 mAh Batarya ve Dahası

Tanıtım tarihi kesinleşen RedMagic 11 Air'in teknik özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenmesi ile RAM ve işlemci gibi bilgileri öğrenilen bu modelin şimdi de hızlı şarj desteği açıklığa kavuşturuldu. Elde edilen bilgilere göre telefon, büyük bataryasına rağmen çok hızlı şarj olacak.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

16 MP ekran altı kamera Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ağırlık: 207 gram

207 gram Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

163,82 x 76,54 x 7,85 mm Batarya: 7.000 mAh civarı

7.000 mAh civarı Şarj Hızı: 120W

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air, 120W hızlı şarj desteği sunacak. Cihaz, bununla beraber 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu da telefonun oldukça uzun bir süre boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor. Cihazı şarj etmeniz gerektiğinde ise çok fazla beklemek zorunda kalmayacaksınız. Öte yandan telefon, 24 GB RAM de sunacak.

Önceki sızıntılara göre telefon, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 ile birlikte gelecek olan cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek mevcut. Cihaz, GPU tarafında ise Adreno 830 sunuyor. RedMagic 10 Air'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altına entegre edilmiş bir kamera bulunacak. 207 gram ağırlığında olacağı belirtilen cihaz, 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacak.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına dahil olmaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in Ocak 2026'nın ilerleyen günlerinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri netlik kazanacak. Bu arada cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.