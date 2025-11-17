ASUS'tan 185Hz Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

ASUS, yeni oyun telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. ROG Phone 10 olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre ASUS'un yeni akıllı telefonu gücünü çok güçlü işlemciden alacak. Bu sayede yüksek grafikli mobil oyunlarda bile kasma ve donma gibi problemler yaşanmayacak.

ASUS ROG Phone 10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre ASUS ROG Phone 10'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. ASUS ROG Phone 9'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

ASUS'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon gelişmiş soğutma sistemi ile gelecek. Bu sistem sayesinde oyun esnasında bile akıllı telefonun serin kalması sağlanacak. Bununla birlikte ısı nedeniyle performans düşüşü sorunu da yaşanmayacak. Böylece ROG Phone 10'da üst düzey bir oyun deneyimi elde edilecek.

Akıllı telefon Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, oyunlardaki ışık, gölge ve yansımaların gerçek dünyadaki davranışını taklit ederek ortamı çok gerçekçi hâle getiriyor. ROG Phone 10 ayrıca 185Hz yenileme hızı sunacak. Serinin önceki modelinde de aynı yenileme hızı mevcut.

ASUS'un yeni oyunu telefonunun yapay zeka özelliklerine sahip olacağı iddia edildi. Bu özelliklerin neler olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

ASUS ROG Phone 10 Ne Zaman Tanıtılacak?

ASUS ROG Phone 10'un kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte ROG Phone 10 Pro'nun da tanıtılacağı tahmin ediliyor. Çok güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan ASUS ROG Phone 10 serisi, 2024 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.