Dünyanın En Pahalı Ekran Kartı İle Tanışın: Tamamı Altından Yapılmış!

Günümüz ekran kartı piyasasının dudak uçuklatan fiyatlarıyla zaten cebimizi yorduğunu düşünüyorsanız, ASUS'un son hamlesi sizi epey şaşırtabilir. Tayvanlı teknoloji devi, kısa süre önce dünyanın en pahalı ekran kartlarından birini tanıttı. Ancak bu fiyatın arkasında yatan sebep, beklendiği gibi üstün donanım özellikleri değil; tamamen saf altından imal edilmiş olması.

Paylaşılan bilgilere göre şirket, Çin'de düzenlenen Bilibili World 2025 etkinliğinde gerçek altından üretilen özel bir RTX 5090 modelini sergiledi. İşte detaylar!

Şirketin "ASUS RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition" adını verdiği bu özel donanım, 500 bin dolardan daha fazla olan maliyetiyle dünyanın en pahalı ekran kartı unvanını elinde bulunduruyor. Yaklaşık olarak 3.500 dolara satılan Astral versiyonunu temel alan özel model, toplamda 7.2 kilogram ağırlığında. Bu ağırlığın 5 kilogramlık kısmı ise tamamen saf altından oluşuyor.

Aktarılanlara göre yeni ekran kartında fanlar dışındaki her parça, hatta soğutucu bile altından imal edilmiş durumda. Her ne kadar cihaz, tasarım açısından oldukça benzersiz bir model olsa da pratik kullanım için pek de uygun değil. ASUS cephesinden yeni saf altından üretilen RTX 5090 hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle cihazın neden üretildiği ve satışa sunulup sunulmayacağı konuları belirsizliğini koruyor.

