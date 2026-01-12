ASUS Çok Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 165Hz Ekranı Var

ASUS, TUF Gaming A14 2026 FA401GM isimli yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı tanıttı. Bu tanıtımla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan laptop, yüksek yenileme hızı, 32 GB'a kadar RAM seçenekleri ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğe sahip.

ASUS TUF Gaming A14 2026 FA401GM Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Teknolojisi: 2.5K

2.5K Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: AMD Ryzen AI 9 465 (50 TOPS NPU)

AMD Ryzen AI 9 465 (50 TOPS NPU) RAM: 32 GB'a kadar, 7500 MHz, LPDDR5X

32 GB'a kadar, 7500 MHz, LPDDR5X Depolama: 4 TB'a kadar, 2 iki adet M.2 PCIe 4.0

4 TB'a kadar, 2 iki adet M.2 PCIe 4.0 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU Portlar: USB4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu,

USB4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu, Kablosuz Bağlantı: WiFi 6E ve Bluetooth 5.3

WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 Batarya: 73 Wh

ASUS TUF Gaming A14 2026 FA401GM'nin ekranı 14 inç büyüklüğünde. Dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk kapsamı, 400 nit parlaklık ve 3 ms tepki süresi sayesinde hem oyunlarda hem de içerik üretiminde canlı ve akıcı görüntüler elde ediliyor.

Dizüstü bilgisayarda NVIDIA G-SYNC desteği bulunuyor, Bu da ekran yırtılmalarını ortadan kaldırarak daha pürüzsüz bir deneyim sağlıyor. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 5060 yer alıyor. Bu ekran kartında ayrıca DLSS 4 teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, FPS değerlerini artırmak, gecikmeyi azaltmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için yapay zekadan yararlanıyor.

Dizüstü bilgisayar gücünü AMD Ryzen AI 9 465 işlemcisinden alıyor. 10 çekirdek içeren bu işlemcide 50 TOPS gücünde bir NPU yer alıyor. Bu sayede sadece oyunlarda aynı zamanda yapay zekâ destekli uygulamalarda da yüksek performans elde ediliyor. Böylece genel bilgisayar deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

LPDDR5X RAM teknolojisini destekleyen laptop, 32GB'a kadar 7500MHz hızında bellek desteği sunuyor. Depolama tarafında ise iki adet M.2 PCIe 4.0 yuvası bulunuyor ve bilgisayara toplamda 4TB'a kadar SSD takılabiliyor. Bu da hem oyunlar hem de büyük projeler için geniş depolama alanı sağlıyor.

Portlar arasında USB4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 ve microSD kart okuyucu yer alıyor. Kablosuz bağlantı tarafında WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojileri bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca 73Wh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, ASUS TUF Gaming A14 2026'nın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.

Yalnızca 1,46 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, gün içinde kolayca taşınabiliyor. Laptopta gelişmiş soğutma sistemi yer alıyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarın henüz fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca bilgisayarın hangi ülkelerde satışa suunlacağı da bilinmiyor.