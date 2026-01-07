32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! Tasarımı Ezber Bozuyor

Lenovo, yeni teknolojik ürünlerini CES 2026 fuarında tanıtmaya devam ediyor. Şirket, Yoga Mini i olarak adlandırılan mini PC'yi tanıttı. Daire şeklinde bir tasarıma sahip olan bilgisayar, küçük boyutlu olmasına rağmen güçlü bir donanım sunuyor. Bilgisayar 32 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lenovo Yoga Mini i Özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra X7 Series 3

Intel Core Ultra X7 Series 3 RAM: 32 GB'a kadar

32 GB'a kadar SSD: 2 TB'a kadar

2 TB'a kadar Ekran Kartı: Intel UMA (entegre ekran kartı)

Intel UMA (entegre ekran kartı) Portlar: 2 adet Thunderbolt 4, 2 adet USB-C 3.2 Gen 2, 1 adet USB-A, 1 adet HDMI 2.1 TMDS, 1 adet 2.5G Ethernet

2 adet Thunderbolt 4, 2 adet USB-C 3.2 Gen 2, 1 adet USB-A, 1 adet HDMI 2.1 TMDS, 1 adet 2.5G Ethernet Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Lenovo tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan yeni mini bilgisayarda Intel Core Ultra X7 Series 3 işlemci seçenekleri yer alıyor. Bu seçenekler arasında Intel Core Ultra X7 358H da bulunuyor. Bu işlemci, 4 adet performans çekirdeği, 8 adet verimlilik çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli çekirdek olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor.

Bilgisayarın sunduğu işlemciler, zorlu işleri ve çoklu görevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Ekran kartı tarafında Intel UMA entegre GPU mevcut. Bilgisayar 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 2 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD seçenekleri yer alıyor. Yoga Mini i ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekliyor.

Mini PC'nin portları arasında iki adet Thunderbolt 4, iki adet USB-C 3.2 Gen 2, bir adet USB-A, bir adet HDMI 2.1 TMDS ve bir adet 2.5G Ethernet portu bulunuyor. Bilgisayar aynı anda dört yüksek çözünürlüklü harici ekran desteği sağlıyor. Bilgisayarın şarj işlemi, 100W USB-C adaptör ile gerçekleşiyor.

Lenovo Yoga Mini i Fiyatı

Yalnızca 600 gram ağırlığında olan Lenovo Yoga Mini i için 699.99 dolar (30.136 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Küçük boyutuna rağmen yüksek performans sunan mini bilgisayar, 2026 yılının haziran ayında satışa sunulacak. Daire şeklinde bir tasarıma sahip bilgisayar sadece gri renk seçeneğine sahip.