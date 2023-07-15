Aksiyon RPG Oyunu Atlas Fallen Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Atlas Fallen oyununun sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Aksiyon RPG türündeki oyunu oynamak için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulacak?

Atlas Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB VRAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı: GTX 1050 Ti / RX 470

RPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Atlas Fallen'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında en az GTX 1050 Ti veya RX 470'e ihtiyaç duyulacak.

Atlas Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-9800X / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-9800X / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB VRAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: GTX 1070 Ti / RX 5700

Atlas Fallen'ı yüksek ayarlarda oynamak için en az GTX 1070 Ti veya RX 5700 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. DirectX 12 isteyen oyunda en az Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci gerekecek.

Atlas Fallen Kaç GB Yer Kaplayacak?

Yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendiği Atlas Fallen, 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak.

Atlas Fallen Çıkış Tarihi

Deck13 tarafından geliştirilen Atlas Fallen 10 Ağustos 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.