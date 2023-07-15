Aksiyon RPG Oyunu Atlas Fallen Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Aksiyon rol yapma oyunu türündeki Atlas Fallen'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte oyunun ihtiyaç duyduğu donanım bileşenleri!
Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Atlas Fallen oyununun sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, Aksiyon RPG türündeki oyunu oynamak için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulacak?
Atlas Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- Ekran Kartı: GTX 1050 Ti / RX 470
RPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Atlas Fallen'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az Intel Core i5-6600K ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında en az GTX 1050 Ti veya RX 470'e ihtiyaç duyulacak.
Atlas Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-9800X / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- VRAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GTX 1070 Ti / RX 5700
Atlas Fallen'ı yüksek ayarlarda oynamak için en az GTX 1070 Ti veya RX 5700 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. DirectX 12 isteyen oyunda en az Intel Core i7-9800X ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci gerekecek.
Atlas Fallen Kaç GB Yer Kaplayacak?
Yayıncılığını Focus Entertainment'ın üstlendiği Atlas Fallen, 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak.
Atlas Fallen Çıkış Tarihi
Deck13 tarafından geliştirilen Atlas Fallen 10 Ağustos 2023 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.
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