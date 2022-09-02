2023 yılının beklenen oyunları arasında yer alan Atlas Fallen, Gamescom 2022'de ilk kez tanıtıldı.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Gamescom 2022 yine nefes kesen anlara ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen Gamescom oyun etkinliği, dünyanın önde gelen şirketlerinin sunumları eşliğinde birbirinden farklı oyunlara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da dünyaca ünlü şirketler yepyeni oyunlarını, Gamescom 2022 etkinliğinde oyunseverler ile paylaştı. Gamescom 2022 etkinliğinde dikkat çeken şirketlerden bir tanesi de Focus Entertainment oldu. Bilgisayar platformunda sayısız oyun geliştiren ve milyonlarca dolar gelire imza atan Focus Entertainment, 2023 yılı için yepyeni bir oyun duyurdu. Aksiyon yüklü yapısı ile yüksek ses getirmesi beklenen oyunun adı Atlas Fallen oldu. Şu sıralar Windows platformu için Steam üzerinde sergilenmeye başlanan yapımın fiyat etiketi ve sistem gereksinimleri henüz belli değil.

Atlas Fallen Özellikleri

HD kalitede çarpıcı grafik açıları,

Erkek ve dişi çeşitli karakterler,

Birbirinden farklı yaratıklar ve çeşitli zorluklar,

Aksiyon yüklü açık bir dünya,

Tek oyunculu ve çevrimiçi eşli oyunculu oynanış modları,

Sağlam oynanış mekanikleri,

13 dil desteği,

Eşsiz bir oynanış yapısına sahip olacak olan Atlas Fallen oynanış mekanikleri ile oyunculara adeta görsel bir şölen sunacak. Çeşitli tehlikelerin ve bir o kadar da zorluğun yer aldığı aksiyon oyununda 13 farklı dil desteği bulunuyor. Birbirinden farklı yaratıkların da yer aldığı gerilim oyununda HD kalitede grafik açıları yer alacak. Oyun da çok sayıda farklı karakteri de yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bu karakterlerin kendilerine has özelliklere sahip olduğunu da unutmadan belirtelim. Gerilim ve aksiyon yüklü Atlas Fallen dünyasında hem tek oyunculu hem de çevrimiçi oyunculu oyun modları yer alıyor. Oyuncular dilerlerse hikaye bazlı olarak oyunda yer alabilir dilerlerse de oyuna bir arkadaşlarını dahil edebilecekler.

Deck13 imzası ile geliştirilmeye devam edilen aksiyon macera oyunu sürükleyici atmosferi ile milyonlarca adet kopya satması bekleniyor.

Atlas Fallen İndir

Gamescom 2022 kapsamında tanıtılan Atlas Fallen, 2023 yılı içerisinde Xbox X ve S serisi, PlayStation 5 ve Windows platformu için lansmana çıkacak. Oyun Windows platformu için Steam üzerinde sergilenirken nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ve sistem gereksinimlerinin nasıl olacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi yoktur.