İnsan Kadar Akıllı Robotlar Geliyor! Kendi Kararlarını Verecek

Boston Dynamics, CES 2026'da Atlas'ın seri üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Robotun ilk teslim edileceği kurumların ise şirketin ana hissedarı Hyundai ile yapay zeka alanındaki yeni ortağı Google DeepMind'in olacağı belirtildi. Bu da çok insan kadar akıllı robotların yolda olduğu anlamına geliyor.

Atlas Robot Seri Üretime Geçti

Boston Dynamics oldukça uzun bir zamandır insansı robot Atlas'ı test ediyordu ve görünüşe bakılacak olursa sonunda faaliyete başlaması an meselesi. Öyle ki CES 2026'da yapılan duyuruda Atlas'ın seri üretim aşamasına geçtiği ifade edildi. İlk olarak Hyundai ve Google DeepMind'a gönderilecek olan Atlas'ın bu sürümü, çeşitli endüstriyel görevleri yapacak şekilde geliştirildi.

Kendi başına hareket etmesine izin verilebileceği gibi, operatör yardımı ya da tablet üzerinden kontrol etmenin de mümkün olduğu bu robotlar, 2,3 metre yüksekliğe kadar uzanabiliyor. Bununla birlikte 50 kilogram ağırlık kaldırabiliyor. Öte yandan -20 ila 40 derece arası sıcaklıklarda çalışabilmesi de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Şirketin ana hissedarı ve robotu ilk teslim edecek şirketlerden biri olan Hyundai, Atlas'ı otomobil fabrikalarında parça sıralama gibi işleri yerine getirmesi için kullanmayı planlıyor. 2030 yılına kadar robotun görevleri parça montajı, ağır yük taşıma ve diğer karmaşık ve zorlu görevleri yerine getirecek şekilde arttırılacak.

Google DeepMind, Boston Dynamics ile kurduğu yeni ortaklık kapsamında Atlas'a kendi geliştirdiği yapay zeka modellerini entegre edecek. Bu entegrasyon, robotun yalnızca fiziksel olarak çevresini algılama becerisine sahip olmakla sınırlı kalmayacağı, buna ek olarak insan gibi düşünme ve hareket etme gibi özelliklere sahip olmasını sağlayacak. Karşısına çıkan nesneleri daha iyi tanımlayacak, değişken durumlara göre daha doğru kararlar verecek.