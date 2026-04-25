Far Cry Dizisi Geliyor! Senaryo Hakkında Kritik İpucu Paylaşıldı

İlk olarak geçen yılın Kasım ayında duyurulan Far Cry dizisi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce projenin arkasında hangi isimlerin olduğu gibi ayrıntılar açıklığa kavuşsa da senaryo tarafında nasıl bir yol izleneceği büyük bir merak konusuydu. Yeni paylaşılan bilgiler ile bu soru işareti de ortadan kalktı.

Far Cry Dizisinin Senaryosu Nasıl Olacak?

Far Cry serisinin dizi uyarlaması için sabit bir senaryoya bağlı kalınmayacak. Bunun yerine her sezon farklı bir konu ele alınacak. Tahmin edebileceğiniz üzere karakterler ve mekân da değişiklik gösterecek. Genel olarak insanların vahşi koşullar altında yaşaması gerektiğinde medeniyet sınırlarının nasıl ortadan kalktığı gibi hikâyelere dayanacak.

Far Cry Dizisinin Arkasında Hangi İsimler Var?

Dizinin yapımcıları arasında Noah Hawley ve Rob Mac yer alıyor. Hatırlayacak olursanız Hawley daha önce Alien: Earth, Fargo, Legion, Lucy in the Sky ve The Unusuals yapımlarda da yer alan bir isim. Rob ise It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest: Raven's Banquet ve Latter Days gibi IMDb puanları epey yüksek olan projelerle biliniyor. Bu arada Rob, ilk sezon başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak.

Far Cry Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Far Cry dizisinin duyulmasından bu yana epey uzun bir zaman geçmiş olsa da henüz resmî yayın tarihi paylaşılmadı fakat Hawley'nin açıklamasına göre Alien: Earth'ün ikinci sezon çekimleri bu yaz başlayacak. Bu da bize Far Cry serisinin hazırlıklarına bu yıl başlanabileceği, 2027 yılında ise hayranlarla buluşabileceğini gösteriyor.

Far Cry Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Far Cry dizisinin nereden izlenebileceği tamamen yaşanan ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hulu üzerinden seyredilebilecek olan yapım, dünyanın geri kalanında Disney+ üzerinden izlenebilir olacak. İkinci platform, Türkiye'de de aktif olarak faaliyet yürüttüğü için Far Cry dizisini Türkiye'deki hayranlar da seyretme imkânına sahip olacak.

Editörün Yorumu

Far Cry serisini çok seven birisi olarak ben de bu diziyi oldukça uzun zamandır bekliyorum. Seriye genel olarak bakılacak olduğunda bu zaten pek de beklenmedik durum değildi. Yani sabit bir hikâye sezon sezon işlenemezdi. Tabii, bunun bir dezavantaj olmayacağını belirtmem gerek. Aksine çok daha özgün fikirler görmemizi sağlayacak. Hawley'nin diğer projelerine göz attığımda onun özgünlük tanımının ne olduğunu çok net bir şekilde görmüştüm. Bu yaklaşımını Far Cry dizisinde de sürdüreceği kanaatindeyim.