Audi'nin Asla Üretmeyiz Dediği Otomobil Belli Oldu!

Alman otomotiv devi Audi tarih boyunca ürettiği işlevsel lüks otomobiller ile tanındı. Bu kapsamda pek çok farklı kasa tipi ve model üreten marka için bugüne kadar hep üreteceği otomobilleri konuştuk. Peki Audi'nin asla üretmem dediği model hangisi? İşte detaylar...

Audi Hangi Modeli Üretmek İstemiyor? İşte Detaylar!

Alman otomotiv devi Audi bugüne kadar pek çok farklı marka ve model ile sahnede yerini aldı. Bu kapsamda A serisinden Q serisine kadar pek çok kasa tipi üreten marka bugüne kadar diğer markaların aksine sadece bir kasa tipine odaklanmadı: pick-up.

Avustralya merkezli Drive dergisine konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner Audi’nin iş odaklı bir pickup modeli geliştirme fikrine sıcak bakmadıklarını açıkça ifade etti. Döllner’e göre marka, premium kimliğiyle uyumlu olmayan bu tür bir araca yönelmeyi düşünmüyor.

Bu noktada Audi oldukça kararlı bir duruş izliyor. Zira en yakın rakiplerinden biri olan Mercedes-Benz X Class ile pick-up dünyasına giriş yapmıştı. Fena sayılmayacak satış rakamlarına ulaşan marka Japon ve Amerikalı rekabete girmeyi başardı.

Devamında Audi eski CEO'su Markus Duesmann'ın yaptığı açıklamalara bakıldığında aslında bir önceki dönemde böyle bir planın olduğunu görüyoruz. Ancak yeni CEO tüm bu fikirleri gereksiz buluyor diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...