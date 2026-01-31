Kimse Fark Etmedi: BMW Logosunu Değiştirdi!

Alman otomobil markası BMW son günlerde kimsenin fark etmediği bir değişiklik yaptı. Marka karakterini yansıtan logoda bazı özel değişiklikler yapıldı. Peki BMW'nin yeni logosu nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar...

Gerçekten Değişmiş Mi? Yeni BMW Logosu!

Otomotiv dünyası son dönemlerde yeni bir arayış ve ayaklanışın peşinde. Zira elektrikli otomobil furyası ile birlikte pek çok marka yeni trendi yakalamaya çalışırken bir yandan da daha dinamik olduğunu göstermek adına çeşitli değişiklikler yapıyor.

Yeni BMW Logosu

Bu kapsamda BMW yeni bir logo tasarımına imza attı. Yeni logo dediğimizde muhtemelen kafanızda çok radikal değişiklikler canlanmış olabilir. Ancak işin doğrusu marka "ufak dokunuşlar" yaptı desek daha doğru olur. Zira BMW yeni logosunu kullanmaya başladığını dahi kendisi duyurmak ve fark ettirmek durumunda kaldı.

Eski BMW Logosu

BMW'nin tasarım dilinden sorumlu şefi Oliver Heilmer markanın özüne sadık alarak ufak güncellemeler yaptıkları belirtti. Buna göre yeni logoda artık iç formda yer alan krom halka kullanılmıyor. Onun yerine daha düz ve sade bir tasarım tercih ediliyor.

Devamında renkler ve yüzey dokularında yapılan özel dokunuşlar ile logo dijital dünyaya tam olarak uyum sağlıyor. Bunun yanında M logosunun da değişeceği bildirildi. Ancak şimdilik yeni M logosuyla ilgili bir açıklama veya görsel bulunmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...