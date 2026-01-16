268 Beygirlik Audi Q5L Tanıtıldı! Otomatik Park ve Dahası

Audi Q5L tanıtıldı. Huawei tarafından geliştirilen çift LiDAR teknolojisi içeren gelişmiş sürüş destek sistemi ile beraber gelen otomobil, özellikle acemi sürücülerin en çok endişelendiği konulardan biri olan park sorununa etkili çözüm üretiyor. Sürücülerin üzerindeki yükün büyük kısmını alan özelliklerle donatılan bu araba, geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerine karşılık veriyor.

Audi Q5L Özellikleri

Audi Q5L, isminin sonunda yer alan "L" (Long veya Türkçe karşılığı ile uzun) harfinden de anlaşılacağı üzere daha uzun bir model olarak karşımıza çıkıyor. 4842 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe ve 1660 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin ön ve arka tekerleğinin arasındaki mesafe ise 2945 mm.

Aracın kapı kolları içeride tutularak gizlendi. 266 bağımsız LED sisteminden oluşan arka stop lambalara sahip araç Huawei tarafından geliştirilen gelişmiş sürüs destek sistemi ile dikkat çekiyor. Araçta iki adet LiDAR sensörü mevcut. Bu sistem, sürücülerin zamanını alan tüm süreçleri mümkün olduğunca basit hâle getiriyor.

Araç park yerlerini otomatik olarak tanımlıyor. Arabayı eğer sürekli aynı yere park ediyorsanız o yeri tanıyor ve size yardımcı oluyor. Öte yandan gerek şehir içi gerek otoyollarda tam otonom sürüş desteği de sunuyor. İç tarafta 11.9 inç gösterge paneli, orta tarafta 14.5 inç OLED dokunmatik ekran mevcut. Hatta ön yolcu için de 10.9 inçlik ayrı bir ekran yer alıyor.

Audi Q5L Fiyatı

Audi Q5L için 309.800 yuan (1 milyon 924 bin 408 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Beşinci nesil EA888 motoru ile gelen bu araba, 150 kW (201 beygir gücü) güç ve 340 Nm tork üreten versiyonun yanı sıra daha yüksek performans isteyenlere hitap eden 200 kW (268 beygir gücü) ve 400 Nm tork üreten bir sürüm de sunuyor.