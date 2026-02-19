Audi RS 5 (2026) Tanıtıldı! 630 Beygir Gücü ve Dahası

Yeni Audi RS 5 tanıtıldı. Markanın ilk şarj edilebilir hibrit RS modeli olarak kullanıcıların beğenisine sunulan araba, yüksek motor gücü, yüksek hızı ve çok daha fazlası ile dikkatleri üzerinde topluyor. Keskin hatları ile her ortamda kendini fark ettiren otomobilin iç kısmı da sürücü ve yolcuları rahat ettirecek bir tasarıma sahip.

2026 Audi RS 5'in Özellikleri Neler?

Toplam Güç: 630 beygir (503 bg V6 + 174 bg elektrik)

630 beygir (503 bg V6 + 174 bg elektrik) Maksimum Tork: 825 Nm

825 Nm Hızlanma (0-100 km/sa): 3,6 saniye

3,6 saniye Ekstra Güç Fonksiyonu: Direksiyon üzerinde 10 saniyelik performans artışı sağlayan "Boost" düğmesi

Direksiyon üzerinde 10 saniyelik performans artışı sağlayan "Boost" düğmesi Çekiş Sistemi: Yeni Quattro (Arka aksa %85, ön aksa %70'e kadar değişken tork aktarımı)

Yeni Quattro (Arka aksa %85, ön aksa %70'e kadar değişken tork aktarımı) Batarya Kapasitesi: 25,9 kWh

25,9 kWh Şarj Süresi: Yaklaşık 2,5 saat (Tam dolum)

Audi RS 5, 2,9 litrelik çift turbo V6 motorla birlikte geliyor ve 503 beygir güç üretiyor ancak altı silindirli motor tek başına çalışmıyor. 174 beygir gücünde bir elektrik motoru ile birleştirilerek toplam 630 beygir güce ulaşılıyor. 825 Nm tork sunan otomobil, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,6 saniye gibi oldukça iddialı bir süre içinde ulaşıyor.

Yeni Quattro sistemi gücün yüzde 85'ini arkaya aktarabiliyor. Sürüş koşullarına da bağlı olarak ön aksa yüzde 70'e kadar tork aktarımının mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ayrıca RS Torque Rear modu sayesinde sadece kapalı alanlar için drift benzeri deneyim sağlıyor. 25,9 kWh kapasiteli bataryası sayesinde şehir içinde 87 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor.

Aracın bataryasının tam dolumu yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Standart A5'ten yaklaşık 9 cm daha geniş gövdeye sahip otomobil, koyu renkli Matrix LED farlar içeriyor. Ayrıca arka tarafa siyah Audi halkaları bulunuyor. Dikkatli bir şekilde bakarsanız arka stoplarda yarışlardaki bitişi simgeleyen siyah beyaz kareli bayrak desenini de fark edebilirsiniz.

İç tarafta siyah kaplamalar ve üçlü ekran düzeni göze çarpan detayların başında geliyor. Masaj özelliğine sahip koltukların yer aldığı araçta altı ve üstü düz tutulmuş bir direksiyonu bulunuyor. Bunun üzerindeki boost düğmesine basıldığında ise 10 saniyelik ekstra performans artışı sunuyor.

2026 Audi RS 5'in Fiyatı Ne Kadar?

Yeni RS 5 modellerinin iki versiyonu mevcut. RS 5 Sedan 106 bin 200 eurodan (5 milyon 470 bin 978 TL), RS 5 Avant ise 107 bin 850 eurodan (5 milyon 556 bin 938 TL) başlayan fiyatlarla sunulacak. Audi, yeni RS 5 modellerini yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da piyasaya sürecek. Aracın her iki sürümünün de piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Bu, 2026 yılının son çeyreğini ya da 2027 yılının başlarını bulabilir ancak fiyatının mevcut vergiler dolayısıyla güncel kura göre belirttiğimiz karşılığının epey üzerinde olması muhtemel. Peki, sizin yeni otomobil ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.