MG HS Hybrid+ Türkiye'de! Lansmana Özel İndirim Var

MG HS Hybrid+'ın Türkiye fiyatı açıklandı. Sürücü ve yolcu güvenliği ön planda tutularak geliştirilen yeni otomobil, çevreyi net bir şekilde görmeye imkân tanıyan 360 derecelik kamera sistemi ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Konfor öncelikli iç tasarımı sayesinde her seyahat oldukça keyifli hâle geliyor.

MG HS Hybrid+'ın Fiyatı Ne Kadar?

MG HS Hybrid+'ın Türkiye fiyatı, 3 milyon 150 bin TL olarak açıklandı ancak lansmana özel indirimle birlikte 2 milyon 995 bin TL'ye satışa sunuluyor. Yeni otomobil, beyaz, siyah, gümüş, gümüş ve kırmızı renk seçenekleri ile sunuluyor. 19 inç alüminyum alaşım jantlarla birlikte gelen otomobilin arka koltukları 40:60 oranında katlanabiliyor.

Deri koltuklara sahip arabanın iç tarafında siyah renkler ağırlıkta. Sürücü koltuğu 6 yöne, ön yolcu koltuğu 4 yöne ayarlanabiliyor. Ön taraftaki koltuklar, 3 seviyeli ısıtma özelliği taşıyor. 12,3 inç dijital gösterge ve 12,3 inç dokunmatik ekrana sahip olan otomobil, 8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi ile donatıldı. Çift bölgeli otomatik klima, tüm camlar için tek dokunuşla açma ve kapatma işlevi ve Apple CarPlay ile Android Auto desteği sunuyor.

MG HS Hybrid+'ın Özellikleri Neler?

Benzinli Motor: 1.5L Turbo

1.5L Turbo Benzinli Motor Maksimum Güç (kW/PS): 105 / 143

105 / 143 Benzinli Motor Maksimum Tork (Nm): 230

230 Elektrikli Motor Maksimum Güç (kW/PS): 146 / 198

146 / 198 Elektrikli Motor Maksimum Tork (Nm): 340

340 Hybrid+ Sistem Maksimum Güç (kW/PS): 165 / 224

165 / 224 Hybrid+ Sistem Maksimum Tork (Nm): 340

340 Maksimum Hız (km/sa): 190

190 Uzunluk (mm): 4670

4670 Genişlik (mm): 1890

1890 Yükseklik (mm): 1665

1665 Aks Mesafesi (mm): 2767

2767 Bagaj Hacmi (L): 507

507 Yakıt Depo Kapasitesi (L): 55

55 Düşük (L/100 km): 7.2

7.2 Orta (L/100 km): 3.3

3.3 Yüksek (L/100 km): 4.3

4.3 Ekstra Yüksek (L/100 km): 7.2

7.2 Birleşik (L/100 km): 5.5

5.5 Jantlar: 19 inç alüminyum alaşım jantlar

MG HS Hybrid+, 4670 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1665 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2767 mm mesafe bulunuyor. Bagaj hacmi ise 507 litre. Bunları göz önünde bulunduracak olursak MG ZS Hybrid+'a göre çok daha büyük, daha geniş ve daha uzun olduğunu söylemek mümkün.

Araç, 1,5 litrelik turbo benzinli motor (143 beygir) ve elektrikli motor (198 beygir) ile gelen otomobil, en fazla 190 km/sa hıza kadar çıkabiliyor. 100 kilometre başına ortalama 5,5 litre yakıt tüketiyor. Gelişmiş sürüş sistemi, ön çarpışma uyarısı, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme desteği, şerit takip desteği, şerit ihlal ikazı, kapı açma uyarısı, arka çarpışma uyarısı gibi özellikler içeriyor.

Sürücü monitörü sayesinde yorgunluk ve dikkat dağınıklığı uyarısı sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan otomobil, 360 derecelik kamera sistemi, arka park sensörü ve çok daha fazlasını içeriyor. Peki, sizin bu yeni otomobil ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.