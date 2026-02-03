Audi’den Türkiye İçin Yeni Strateji: Elektrikli A2 Doğrulandı!

Son dönemlerde elektriklenme adına pek çok farklı yatırım yapan Audi, Türkiye pazarına yönelik yeni açıklamalar ile gündeme geldi. Merakla beklenen yeni Q5'in Türkiye pazarındaki akıbeti belli olurken elektrikli A2 için de yeni açıklamalar yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli A2 Yolda! Q5 Bekleyenler İçin Kötü Haber!

Audi Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven CNBC-e'ye konuk oldu. Yapılan programda markayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Güven, Audi'nin A2, Q5 ve Q4 e-tron modelleriyle ilgili merak edilenleri açıkladı.

Buna göre yeni elektrikli A2 olarak anılan (daha doğrusu A2 modelinin segmentinde yer alacak uygun fiyatlı yeni elektrikli) model 2026 yılının sonlarına doğru tanıtılacak. 2027 yılı başlarında ise satışa sunulması tahmin ediliyor.

Merakla beklenen makyajlı Q4 e-tron ise 2026 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapacak. Konu Q5 modeline geldiğinde ise işler biraz can sıkıcı oluyor. Zira Meksika'da üretilen yeni Q5 artan ek vergiler sebebiyle Türkiye pazarına giriş yapmayacak.

Audi'nin 2026 Türkiye yolculuğuna ilişkin diğer detayların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. VAG Grubu bünyesinde yer alan marka elektriklenme sürecinde yaşadığı zorlukları yeni yeni de olsa aşmaya başlamış gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...