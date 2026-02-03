BYD Türkiye Fabrikası Açıldı Mı? Yeni Fabrikada Üretim Başladı!

Çinli otomobil markası BYD, Türkiye'de açacağını bildirdiği fabrika ile uzun zamandır gündemde. Marka fabrikanın açılışıyla ilgili kesin bir açıklama yapmazken pek çok kişi konuyla ilgili olarak tepkisini sosyal medyada dile getiriyor. Peki BYD Türkiye fabrikasını ne zaman açacak? Macaristan'daki fabrika üretime başladı mı? İşte detaylar...

BYD Türkiye Fabrikasını Ne Zaman Açacak?

2024 yılında yapılan anlaşmaya göre BYD Türkiye fabrikasının 2026 yılı içerisinde açılması planlandı. Ancak herhangi bir gelişme şu an için mevcut değil.

BYD 2024 yılında yaptığı anlaşma doğrultusunda Türkiye'ye 2026 yılına kadar bir üretim tesisi yatırımı yapacaktı. İlk anlaşma sonrasında da yapılan açıklamalar bu sözü destekler nitelikteydi.

Ancak takvimler 3 Şubat 2026 tarihini göstermesine rağmen fabrika yatırımıyla ilgili somut bir adım atılmadı. Bunun yanında BYD, büyük bir ithalat talebiyle en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde birinci sıranın da sahibi oldu.

Macaristan fabrikasına gelirsek bu fabrika markanın içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'ya açılma talebini gösteren stratejik noktaları arasında. 2025 yılında seri üretime başlaması hedeflenen fabrika için planlar 2026 yılına ertelenmişti.

Bu kapsamda seri imalat için ilk testler de başlamış oldu. Bahsi geçen erteleme beraberinde Türkiye fabrikası için de tarihlerin ileri atılmasına sebep olmuş olabilir. Ancak markanın konuyla ilgili bir açıklama yapmaması ve stoktaki araçlarının sayısını arttırarak en çok satanlar listesinde birinci sıraya oturması pek çok kişinin tepkisini çekti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...