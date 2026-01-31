Bu Beklenmiyordu! Audi Yanlışlıkla İki Arabasını Sızdırdı

Audi, yılın ilerleyen aylarında duyurulması beklenen ancak beklenmedik şekilde LinkedIn'de yayına alınan yeni bir gönderi ile yanlışlıkla çok önemli iki arabasını sızdırdı. Elde edilen bilgiler, yeni RS 5 ve elektrikli otomobil hakkında pek çok ayrıntının gün yüzüne çıkmasını sağladı. Şirket, çok yakın bir zamanda iddialı arabalarını tanıtabilir.

Audi'nin İki Yeni Arabası Yolda

Audi tarafından LinkedIn üzerinden yapılan paylaşımla brilikte yeni Audi RS 5'in PHEV motorla birlikte geleceği ortaya çıktı. Aynı gönderide ayrıca markanın 2026 yılı sona ermeden önce yeni bir elektrikli araç tanıtacağını da gün yüzüne çıkardı. Bu araçların ikisini de içeren gönderi yayından kaldırıldı ancak sızıntı dolayısıyla duyurunun beklenenden daha erken yapılması muhtemel görünüyor.

İddiaya göre yeni Audi RS 5, 2,9 litrelik çift turbo V6 motorunu koruyacak ancak buna güçlü bir elektrik motoru da eşlik edecek. Arabanın toplam gücünün 600 beygirin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ne var ki bu yeni araba artık coupe tarzına sahip olmayacak. Bunun yerine sportback bir görünüme kavuşacak.

Sızdırılan görüntüler, yeni arabanın RS 3 gibi ön tekerleklerin arkasında havalandırma delikleri ve bagaj kapağının kenarında küçük bir kanata sahip olacağını göstermişti. Ön tarafta elmas şekline sahip bir ızgara yer alabilir. Ayrıca kapı kollarının da içe gömülü bir şekilde gelebilir.

Ortaya çıkan yeni elektrikli otomobil, Audi'nin şu anki en küçük elektrikli modeli Q4 e-tron'un altında konumlanacak. Bu modelin A3 e-tron ya da A2 e-tron ismiyle piyasaya sürülmesi olası görünüyor. Volkswagen Group'un MEB altyapısının üzerine inşa edileceği düşünülüyor. Bu modelin 2026 yılı bitmeden önce tanıtılması bekleniyor. Teknik özellikleri ise şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor.