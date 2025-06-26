Avast AI Destekli Dolandırıcılık Koruması Özelliğini Ücretsiz Sundu

Avast, Avast Free Antivirus için Scam Guardian, Avast Premium Security için Scam Guardian Pro özelliğini tanıttı. Kullanıcılar, Avast Free Antivirus'te bu özelliğe ücretsiz olarak erişebilir ve böylece ücret ödemeden güvende kalabilir.

Avast, Yapay Zeka Destekli Özellik Tanıttı

Avast Free Antivirus için Scam Guardian, Avast Premium Security için Scam Guardian Pro özelliği tanıtıldı. Yapay zeka desteğine sahip Scam Guardian, kullanıcılara internette gezinirken dolandırıcılıklara karşı 7/24 koruma sağlıyor. Çevrim içi faaliyetleriniz ve gözden kaçan gizli dolandırıcılıkları tespit eder ve sizi daima güvende tutuyor.

Scam Guardian Pro, internette gezinirken ya da arama ve mesaj alırken dolandırıcılıklara karşı sizi proaktif olarak koruyan birçok gelişmiş yapay zeka destekli özellikleri içeriyor. Dolayısıyla iki özellik de büyük bir öneme sahip.

Avast Scam Guardian, Gen Threat Labs'ın dolandırıcılık verileri üzerinde eğitilmiş özel yapay zekasını kullanarak kötü amaçlı URL'leri tespit etmenin ötesine geçiyor. Ayrıca aldatıcı veya zararlı niyet belirtilerini daha etkili bir şekilde tanımlamak için bağlamı ve dili analiz ediyor.

Söz konusu özellik ayrıca web sitesindeki kodlarını inceleyip herhangi bir dolandırıcılık olup olmadığını belirliyor ve insanları internette gezinirken ve alışveriş yaparken daha güvende tutmak için bunları etkisiz hâle getiriyor.

Avast Free Antivirus için Scam Guardian'da bulunan temel özellikler şu şekilde:

Avast Assistant: Şüpheli web siteleri, SMS mesajları, e-postalar, bağlantılar, teklifler ve daha fazlası hakkında 7/24 yapay zeka destekli dolandırıcılık koruması rehberliği sağlıyor. Şüpheli mesajlar, kampanya teklifleri ve dahası hakkında gerçek zamanlı olarak kolay anlaşılır yanıtlar veriyor ve dijital ortamda rehberlik ederek size yardımcı oluyor. Bu özellik Windows ve Mac'te kullanılabiliyor.

Şüpheli web siteleri, SMS mesajları, e-postalar, bağlantılar, teklifler ve daha fazlası hakkında 7/24 yapay zeka destekli dolandırıcılık koruması rehberliği sağlıyor. Şüpheli mesajlar, kampanya teklifleri ve dahası hakkında gerçek zamanlı olarak kolay anlaşılır yanıtlar veriyor ve dijital ortamda rehberlik ederek size yardımcı oluyor. Bu özellik Windows ve Mac'te kullanılabiliyor. Web Guard: Sık ziyaret edilen milyonlarca web sitesi üzerinde eğitilmiş yapay zekayı kullanarak içerik ve kodları sürekli olarak analiz edip dolandırıcılık olup olmadığını tespit ediyor. Bu özellik Windows, Mac, Android ve iOS'ta kullanılabiliyor.

Avast Premium Security'de yer alan Scam Guardian Pro, Scam Guardian'daki tüm özelliklere ek olarak aşağıdaki özelliği de içeriyor.