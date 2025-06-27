Avast Premium Security (Multi Device)

Avast Premium Security, tüm işletim sistemlerinde kullanabileceğiniz gelişmiş bir antivirüs programı olarak karşımıza çıkıyor.

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avast Premium Security, gelişmiş bir antivirüs program arayanların ilk tercihlerinden biridir. Windows, Mac, iOS ve Android de dahil olmak üzere tüm cihazlarınızı koruma altına almanızı sağlar. Çoklu cihaz desteği ile 10 cihaza kadar koruma sağlar. Bir antivirüs yazılımından çok daha fazlası olan Avast Premium Security, masaüstü ve mobil cihazlar için tam koruma sunar.

Popüler işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışan yazılım, Windows bilgisayar, Mac, iPhone, iPad, Android telefon ve tablet de dahil olmak üzere 10 cihaza kadar koruma sağlaması ile en çok tercih edilen güvenlik çözümleri arasındadır.

Avast'ın güçlü antivirüs programı, sizi tüm zararlı tehditlere karşı gerçek zamanlı olarak korur. Bunun için yazılımını yapay zeka özellikleri gibi en yeni teknolojilerle donatmıştır. Sahte web sitelerinden fidye yazılımlara kadar hiçbir ileri düzey tehdidin sizi etkilemesine izin vermez.

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Avast Premium Security, kullanıcıların güvende kalmasını sağlamak için gelişmiş yapay zeka özellikleri ve asistan da dahil olmak üzere sizi çevrim içi tehditlere, kimlik avı gibi dolandırıcılıklara ve çok daha fazlasına karşı korur. Bu özelliklerin başında Dolandırıcılık Koruması (Scam Guardian Pro) gelir. Bu, internette gezinirken ya da arama ve mesaj alırken dolandırıcılıklara karşı sizi proaktif olarak koruyan birçok gelişmiş yapay zeka destekli özellikleri içerir.

Yapay zeka asistanı (Avast Assistant) sayesinde şüpheli mesajlara, kampanya tekliflerine ve çok daha fazlasına karşı kolay anlaşılır yanıtlar alabilirsiniz. Bu asistan, size dijital ortamda güvenli gezinme konusunda rehberlik ederek güvende kalmanıza yardımcı olur.

Web Koruması (Web Guard) özelliği sayesinde internette güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz. İnternette gezinirken, e-posta gönderirken, sosyalleşirken dolandırıcılık girişimlerine karşı daha güvende kalmanıza imkân sunar. Avast'ın Web Koruması özelliği, kötü amaçlı web sitelerini tespit eder ve zararlı yazılımları indirmenizi engeller. 11 milyonu aşkın tanımlanmış kötü amaçlı web sitesi ile karşılaştırma yaparak ziyaret ettiğiniz web sitesinin güvenli olup olmadığını belirler. Ayrıca kötü amaçlı yazılım indirmelerinin önüne geçerek sisteminizin tehdit altında kalmasını önler.

Avast'ın sunduğu özellikler bununla da sınırlı değildir. E-Posta Koruması (Email Guard) özelliği sayesinde Gmail, Outlook gibi popüler e-posta sağlayıcılarında olası e-posta dolandırıcılıklarını, kimlik avını ve zararlı dosya eklerini size ulaşmadan önce işaretleyerek güvende kalmanızı sağlar. Bu özellik sayesinde e-postalarınızı 7/24 güvende tutabilirsiniz.

Bu güvenlik yazılımının öne çıkan bir diğer özelliği, DNS önbellek zehirlenmesi (DNS spoofing) gibi durumların da önüne geçmesidir. Sizi sahte web sitelerine yönlendiren DNS ayarları kullanan hacklenmiş modemlere karşı da korur. Böylece banka ve kredi kartı bilgilerinizi güvende tutabilirsiniz. Fidye yazılımı, en yaygın ve tehlikeli kötü amaçlı yazılım türlerinden biridir. Rehine durumunun dijital eş değeridir. Bilgisayar korsanları, fidye yazılımı ile bilgisayarınızdaki ya da telefonunuzdaki dosyaları ve verileri şifreler ve onlara erişmenizi engeller. Onları serbest bırakmak için sizden genellikle para talep ederler.

Avast Premium Security, tüm kullanıcılar için oldukça endişe verici olan bu kötü amaçlı yazılım türüne karşı da etkili fidye yazılımı koruması da sunuyor. Fidye yazılımlarını hızlıca tespit eder ve onları dosyalarınıza müdahale etmeye fırsat bulmadan engeller. Tüm dosyalarınıza (belgeler, fotoğraflar vb.) erişebilir ve kullanabilirsiniz. Fidye yazılımı koruması arka planda sessize çalışır.

Windows'ta virüsler, fidye yazılımları, dolandırıcılık ve diğer saldırılar için potansiyel bir hedefsiniz. Windows için antivirüs programı olarak kullanabileceğiniz Avast Premium Security, virüsleri, casus yazılımları ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engeller.

Gelişmiş fidye yazılımı koruması ile daha güvenli online alışveriş ve bankacılık için sahte web sitelerine girmenizi önler, gelişmiş güvenlik duvarı ile bilgisayar korsanlarını bilgisayarınızdan uzak tutar ve yabancıların web kameranız üzerinden sizi izlemesini önler. Mac'ler kötü amaçlı yazılım ve diğer çevrim içi (online) tehditlere karşı tamamen bağışıklığa sahip değildir. Kötü amaçlı web siteleri ve savunmasız Wi-Fi ağları da doğru korumaya sahip olmadığınız sürece güvenliğinizi tehlikeye atabilir.

Mac'te antivirüs programı olarak kullanabileceğiniz Avast Premium Security, virüsleri, casus yazılımları, dolandırıcılık ve diğer tehditleri gerçek zamanlı olarak engeller ve gelişmiş fidye yazılımı koruması sağlar. Daha güvenli online alışveriş ve bankacılık için sahte web sitelerine girmenizi engeller. Wi-Fi ağının zayıflıkları ve davetsiz misafirler konusunda anında uyarır ve sizi kimlik avı sitelerinden korur.

Android telefonlar ve tabletler, kötü amaçlı yazılımlara ve dolandırıcılıklara karşı savunmasızdır. Android için antivirüs uygulaması olarak tercih edebileceğiniz Avast Premium Security, virüslere, casus yazılımlara ve kötü amaçlı uygulama indirme riskine karşı sizi gerçek zamanlı olarak korur. Mac'te olduğu gibi, iPhone veya iPad'lerde de kötü amaçlı kişilerin saldırılarına maruz kalabilirsiniz. Güvenli olmayan Wi-Fi ağları ve kimlik hırsızlığı gibi kötü amaçlı girişimler, cihazınızı ve verilerinizi tehlikeye atabilir.

iPad veya iPhone için antivirüs uygulaması arayanların en çok tercih ettiği uygulamalardan biri olan Avast Premium Security, şifre sızıntılarına karşı sınırsız e-posta adresini izleyebilir, şifrelenmiş fotoğraf kasasında tüm fotoğraflarınızı koruyabilir ve yerleşik VPN ile internette daha güvenli ve gizli şekilde gezinmenize imkan tanır.

Avast Premium Security Özellikleri