Avast, En Güçlü Güvenlik Yazılımını Duyurdu

Avast, tek abonelikle 10 cihaza kadar koruma sağlayan Avast Premium Security (Multi Device) yazılımını sundu. En iyi ücretsiz antivirüs programı Avast Free Antivirus de güncellendi.

Dijital güvenlik ürünlerinde dünya lideri olan Avast, Pro, Internet Security ve Premier ürünlerini birleştiren, tek, kullanımı kolay tüm cihazlar için güvenlik çözümü Avast Premium Security’i duyurdu. Avast Premium Security, tüm cihazlar (Windows, Mac, Android ve iOS) için tam çevrimiçi koruma sağlıyor ve tek veya çok cihazlı bir ürün olarak sunuluyor. Çok cihazlı plan, kullanıcıların herhangi bir platformda en fazla 10 cihazı korumasına olanak tanıyor ve kullanıcılara güvenliği aileleriyle paylaşma esnekliği sunuyor. Her platform için özel özellikler, her cihazın performansını düşürmeden her bir cihaz türünü hedefleyen tehditlere karşı korunduğu anlamına geliyor.

Avast Premium Security, premium özellikler sunuyor: Fidye Yazılımı Koruması (Ransomware Shield) ve Real Site (Gerçek Site). Fidye yazılımı koruması güvenilmeyen uygulamaların önemli dosya ve fotoğrafları değiştirmesini, silmesini veya şifrelemesini engelleyen ekstra bir koruma katmanı. Gerçek site, güvenlik risklerine karşı tarayarak sahte web sitelerine karşı koruma sunuyor, böylece kullanıcıların hangi cihazı kullandıklarına fark etmeksizin güvenle online alışveriş yapabiliyor ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu özellik ayrıca kullanıcıları sahte web sitelerine göndermek için sahte DNS ayarlarını kullanan hacklenmiş yönlendiricilere karşı da koruma sağlıyor.

Avast’tan Pete Turner, yeni ürünlerine yönelik “Günümüzde insanlar internete bağlı birçok telefon, dizüstü bilgisayar ve Mac’e sahip. Evde ve hareket halindeyken bu cihazlardan internete erişiyorlar. Güvenliği kolaylaştırmak için premium özellikleri birleştirdik ve iPhone, Android telefon, Mac ve PC’iniz için uygun bir çözüm yaptık. Kullanıcılar artık tüm cihazlarını ve ailelerini kapsayan güvenliği tek bir satın alma işlemiyle rahatlıkla alabiliyor.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Avast, Avast Free Antivirus yazılımını geliştirdi ve Avast Smart Scan özelliğini optimize etti. Tek tıkla tarama, kullanıcıların sorunları tespit etmelerini ve bilgisayarlarının performansını daha da artırabilecek özellikleri keşfetmelerini sağlıyor. Akıllı Tarama, virüs taramaları, yazılım güncellemeleri, ağ sorunları, yeni özellikler ve performans sorunlarını tek bir taramada birleştiriyor. Tamamlandığında detaylı sonuç gösteriyor, sorunları belirliyor ve bunları düzeltmek için araç ve öneriler sunuyor. Ürünün ayar seçeneklerinde ve bildirim merkezinde de iyileştirilmeler yapıldı.